В Тверской области сохраняется запрет на полёты дронов

На запуск беспилотника теперь нужно заблаговременно получить разрешение. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Тверской области продолжает действовать запрет на полёты дронов - беспилотных воздушных судов. Об этом напоминает правительство региона.

Согласно постановлению губернатора Игоря Рудени, запрет действует до 1 июля, но, вероятно, будет продлён и далее. Мера введена с целью усиления охраны порядка и обеспечения общественной безопасности.

При обнаружении беспилотника в небе необходимо сообщить о нём по телефону 112 или в полицию по номеру 102, УФСБ России по Тверской области по телефону 8(4822) 32-13-61. О том, как корреспондент "КП"-Тверь" сообщал об обнаруженном дроне и какие советы мы можем дать, читайте на нашем сайте.

Напомним: для нарушителей воздушного пространства будь то граждане, должностные или юридические лица, предусмотрена административная ответственность, в ряде случаев – уголовная.

Если вам нужно запустить беспилотник, об этом необходимо оповестить Московский региональный центр Единой системы организации воздушного движения РФ - не позднее чем за трое суток до предполагаемого полёта. Это можно сделать через портал Системы представления планов полётов либо по электронной почте – nsm@atcm.ru или путём факсимильной связи на телефон 8 (495) 662 80 59. Вашу заявку рассмотрят и дадут отказ либо разрешение на запуск беспилотника.