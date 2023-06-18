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НовостиОбщество18 июня 2023 8:51

В Тверской области сохраняется запрет на полёты дронов

Обо всех неопознанных дронах необходимо сообщать
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
На запуск беспилотника теперь нужно заблаговременно получить разрешение.

На запуск беспилотника теперь нужно заблаговременно получить разрешение.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Тверской области продолжает действовать запрет на полёты дронов - беспилотных воздушных судов. Об этом напоминает правительство региона.

Согласно постановлению губернатора Игоря Рудени, запрет действует до 1 июля, но, вероятно, будет продлён и далее. Мера введена с целью усиления охраны порядка и обеспечения общественной безопасности.

При обнаружении беспилотника в небе необходимо сообщить о нём по телефону 112 или в полицию по номеру 102, УФСБ России по Тверской области по телефону 8(4822) 32-13-61. О том, как корреспондент "КП"-Тверь" сообщал об обнаруженном дроне и какие советы мы можем дать, читайте на нашем сайте.

Напомним: для нарушителей воздушного пространства будь то граждане, должностные или юридические лица, предусмотрена административная ответственность, в ряде случаев – уголовная.

Если вам нужно запустить беспилотник, об этом необходимо оповестить Московский региональный центр Единой системы организации воздушного движения РФ - не позднее чем за трое суток до предполагаемого полёта. Это можно сделать через портал Системы представления планов полётов либо по электронной почте – nsm@atcm.ru или путём факсимильной связи на телефон 8 (495) 662 80 59. Вашу заявку рассмотрят и дадут отказ либо разрешение на запуск беспилотника.