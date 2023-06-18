Губернатор Игорь Руденя поздравил медиков Тверской области с Днём медицинского работника

Губернатор поздравил медиков с профессиональным праздником. Фото: ПТО

В третье воскресенье июня в России свой профессиональный праздник отмечают медики. Утром 18 июня работников медицины Тверской области с Днём медика поздравил губернатор Игорь Руденя.

«В наши дни медицинские работники Тверской области продолжают традиции отечественного здравоохранения. Особого уважения заслуживает ваша самоотверженность в период пандемии, мужество и верность долгу сегодня при оказании помощи нашим военнослужащим и жителям новых регионов России в ходе специальной военной операции.Благодарю работников и ветеранов сферы здравоохранения Тверской области за благородный труд, профессионализм, чуткость, доброту и сострадание», – говорится в поздравлении главы региона.

Напомним, 14 июня в Твери состоялось торжественное мероприятие, в честь работников сферы здравоохранения. Лучшим специалистам отрасли были вручены награды.

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