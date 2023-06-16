Старший фельдшер из санавиации Твери рассказал, почему на отдых он берёт медицинских вещей больше, чем личной одежды

Старший фельдшер санитарной авиации Алексей Виноградов. Фото: из архива героя публикации.

Каждый год в третье воскресенье июня свой профессиональный праздник отмечают медики. Накануне праздника «КП»-Тверь» поговорила с человеком, ежедневный труд которого - спасение жизней. Это старший фельдшер отделения санитарной авиации Тверской областной клинической больницы Алексей Виноградов.

Алексею 26 лет, но опыт работы он приобрёл уже немалый. В санитарной авиации трудится четыре года (а тут, как говорится, год за два), но работать начал ещё во время учёбы в Тверском медицинском колледже: был санитаром, потом фельдшером.

ПО ТУ СТОРОНУ НОСИЛОК

В санавиацию Алексей попал не случайно. И своей работой он по-настоящему горит, это чувствуется с первых минут разговора. Да и сам он не скрывает: никем больше быть не хочет, именно здесь по-настоящему нашёл себя.

- А иначе зачем вообще оставаться в нашей профессии? Медицина мне нравилась с детства. Интересно было и прыщики подавить, и болячечки поковырять, - улыбается Алексей. - Но немного позже я оказался по другую сторону носилок. Мне было четырнадцать, и я получил ожоги третьей степени достаточно большой площади тела. Я жил тогда в Московской области, и меня санитарная авиация доставила в областной ожоговый центр. Тогда я увидел работу медиков с людьми. Мне захотелось так же помогать - напрямую. Не поликлиническая помощь, а именно какая-то экстренная служба, в эпицентре, на первой линии.

Поэтому будущий медик и поступил в медицинский колледж в Твери. Это было недалеко, и колледж отличный. Студентом начал работать в тверских медучреждениях, а потом и полностью обосновался в Твери. Женился. Супруга Алексея все тонкости его труда понимает, потому что она сама медик - разногласий тут нет. В семье растёт малыш, которому сейчас одиннадцать месяцев.

«САНАВИАЦИЯ, ЗДРАВСТВУЙТЕ!»

- Как проходит ваш рабочий день?

- Приходишь, всё проверяешь, идёшь дальше заниматься рутинной работой и ждать вызова. Мы, конечно, любим, когда телефон молчит. Когда звонит диспетчер и произносит: «Санавиация, здравствуйте» - сразу напряжение. Но мы давно сработавшийся, слаженный коллектив. Каждый - профессионал, который знает, что делать. Поэтому к погрузке и вылету приступаем с хладнокровием. Вылеты и выезды у нас совершенно разные: это может быть и акушерство, и детские вызовы - мы на общем профиле. Выезжаем или вылетаем в труднодоступные районы региона. Область у нас очень большая. Оказывать медицинскую помощь по профилю с нынешней нехваткой кадров не везде на местах получается…

Медики санавиации добираются до больных на машине либо на вертолёте - примерно пятьдесят на пятьдесят. Вертолёт, к сожалению, не всегда можно поднять в небо: погодные условия могут мешать.

- Обучают ли как-то медиков санавиации тому, как нужно вести себя на борту воздушного судна или что делать в случае ЧП?

- Конечно, мы проходили инструктажи. Но вообще, мы не касаемся ничего, связанного с полётом. Наша зона ответственности - пациент, его транспортировка. Как себя вести на борту мы знаем: не бегаем, не прыгаем.

- А если какие-то манипуляции необходимо производить с пациентом прямо во время полёта?

- Такое, конечно, бывает. Работаем. Раньше, кстати, было запрещено использовать дефибриллятор на борту, потому что модуль не имел диэлектрической подложки: высокие токи могли вывести из строя бортовую электронику. Теперь модули изолированные, и дефибриллятор можно использовать прямо в полёте.

- Случалось применять?

- Мы стараемся произвести все необходимые манипуляции ещё до погрузки пациента на борт. Но бывает всякое, застраховаться тут нельзя. Случается, что пациент стабильный, мы вылетаем со спокойной душой, а заканчивается всё сердечно-лёгочной реанимацией прямо на борту вертолёта.

САНАВИАЦИЯ ЖИВОТВОРЯЩАЯ

- Что больше всего запомнилось вам в вашей работе? Есть, может быть, конкретный случай?

- Сложно сказать… У меня, наверное, более тысячи вылетов и выездов. И мы стараемся запоминать какой-то юмор, а не трагедии, потому что у нас работа такая, что трагических моментов гораздо больше. Стараемся акцентировать на хорошем, смешном. Вот был случай. Я не буду называть ни город, ни дату вылета, скажу лишь, что люди очень любят отмечать майские праздники, свои отпуска и чрезмерно употребляют алкоголь. При этом нарушают правила техники безопасности, правила обращения с инструментами, пользования мангалами. Вот такого пациента N мы и перевозили. Во время полёта мы фиксируем пациента пятиточечным креплением. Не для того, чтобы лишить его возможности двигаться, а чтобы он не пострадал во время полёта: не упал с носилок при изменении тангажа вертолёта (тангаж - наклоны вперёд и назад относительно поперечной оси вращения; тангаж вверх - кабрирование, вниз - пикирование. - Ред.). В принципе, с этими креплениями человек вполне может разобраться. И вот уже при заходе на посадку мы все сидим и вдруг видим, что пациент стоит. Только что он лежал - и тут стоит. Несмотря на то что у него четвёртая степень ожогов нижних конечностей и вообще он был в бессознательном состоянии. Мы тогда шутили: вот что санавиация животворящая делает! Мы ему сказали: «Мужчина, садимся». Он послушался. Просто он выходил из состояния длительного опьянения и не понял, что с ним и где он.

- Всё хорошо было в итоге?

- Да, доставили, всё хорошо. Поэтому и вспоминается с юмором. На самом деле каких-то захватывающих историй можно рассказать совсем немного. Потому что обычно это другое. Когда человеку, понимая, какая с ним беда, сложно смотреть в глаза...

МЕДИК ВСЕГДА НА РАБОТЕ

- Доводилось ли применять свои знания в обычной жизни?

- Конечно, регулярно. Мы все всегда укомплектованы. На тот же отдых медицинских вещей мы берём больше, чем одежды. Однажды мы с семьёй отдыхали в палаточном городке, всё было замечательно. И вот какой-то мужчина, тоже в состоянии алкогольного опьянения, ныряет с берега на мель, на камни. Итог - скальпированная рана лобной части головы. Ехать до больницы часа два. Человек истекает кровью. Мы с женой посмотрели друг на друга... В общем, зашили его на месте и привезли в больницу уже с зашитой раной, чтобы ему оказали дальнейшую помощь, назначили антибиотики.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КЛАССИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

- Технологии развиваются. Становится работа проще?

- Мы с супругой вот только на днях как раз обсуждали новые УЗИ-датчики, которые появились у нас в санавиации. И вспоминали: нас учили работать, имея только фонендоскоп. То есть для диагностики необходимы зрение, руки, слух и обоняние. Эта основа в любом случае должна быть. Зная, как и что должно располагаться внутри человека, ты уже сможешь диагностировать, что с ним. Новая аппаратура, конечно, огромный плюс. Жидкость, находящуюся там, где она не должна быть, можно диагностировать разными способами. А когда есть самый быстрый и самый лёгкий - это лучший вариант. Но все навыки работы своими руками мы всё равно помним как «Отче наш».

- А учат нынешних студентов этим классическим навыкам?

- Да, я буквально недавно был в колледже: ничего практически не изменилось. Те преподаватели, которые учили всё это знать на зубок - ночью разбуди, ответишь - все они остались. Причём сейчас требуются очень высокие баллы для поступления. И многие студенты, которые поступают учиться, - почти круглые отличники. Они сознательно выбирают профессию, они эрудированны и амбициозны. В доковидную эпоху, бывало, учились по принципу «я здесь, потому что мама захотела». Теперь же они все последние годы учились именно для того, чтобы поступить в медколледж. Люди заинтересовались медициной.

МЕДИЦИНСКИЕ СУЕВЕРИЯ

- А есть у вас какие-то специфические суеверия?

- Кажется странным, но у медиков огромное количество суеверий, - смеётся Алексей Виноградов. - Например, хорошего дежурства нам желать ни в коем случае нельзя. Это всё! Это означает, что спокойным оно не будет - проверено на себе.

- А что же вместо этого говорить?

- Ничего. Просто «до свидания» или «пока». Или сказать спасибо за прошедшую смену - это у нас больше принято. А ещё чёрные кошки. У нас в отделении они у многих просто мурашки вызывают. Если перед сменой перебежит дорогу - это прям страшно. И таких суеверий достаточно, хоть мы и прагматичные люди и вовсе не заинтересованы, чтобы суеверия сбывались.

КАК НЕ СТАТЬ ПАЦИЕНТОМ

- Что бы вы могли пожелать нашим читателям, что хотели бы сказать им?

- Первое: всё полезно только в меру. И второе то, что техника безопасности написана кровью. Это действительно так. Как говорят у нас, 30% несчастных случаев происходит после того, как человек произносит: «Смотри, как умею!» И остальные 70% - после слов: «Фигня, смотри, как надо!» Этот анекдот действительно работает. Ну и напомню. Соблюдайте правила дорожного движения при передвижении на любых транспортных средствах: автомобилях и даже самокатах. Просто посмотрите, какое количество роликов с различными ДТП есть в интернете. Видеть, как совсем юные люди безрассудно используют средства передвижения, страшно. Берегите себя.

А мы к этим пожеланиям присоединяемся. И поздравляем всех медицинских работников с их праздником. Спасибо за ваш труд!