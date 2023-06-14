В Твери поздравили медицинских работников региона

Медиков чествовали в областной филармонии. Фото: ПТО

В Тверской филармонии 14 июня в преддверие Дня медицинского работника чествовали медиков региона. Приветствие им направил губернатор Игорь Руденя.

- День медицинского работника - прекрасный повод выразить вам глубокую благодарность и уважение за самоотверженный труд, подвижничество и служение людям. Благодаря высочайшей квалификации и верности долгу наших врачей, фельдшеров, медсестёр, санитаров, всех работников медицинских учреждений, удается ежегодно спасать сотни жизней, помогать жителям Верхневолжья сохранять своё здоровье, - отметил в приветствии глава региона.

Лучшим специалистам отрасли были вручены награды.

Почетной грамотой губернатора Тверской области награждён заведующий отделением анестезиологии-реанимации – врач-анестезиолог-реаниматолог Бежецкой центральной районной больницы Андрей Ашевский.

Сегодня в Бежецке в рамках нацпроекта строится новое здание для ЦРБ. Создание современного учреждения здравоохранения позволит повысить качество предоставляемой медицинской помощи не только населению Бежецкого округа, но и близлежащих муниципалитетов.

Благодарности губернатора удостоены врач-кардиолог Областной клинической больницы Ирина Епишкина, медсестра Западнодвинской ЦРБ Ольга Киян и акушерка Пеновской ЦРБ Ирина Чигирина.

Кроме того, труд медицинских работников был отмечен наградами Законодательного Собрания Тверской области, медалями «Сестра милосердия Екатерина Бакунина».

Тверские медбригады, в состав которых входили анестезиологи-реаниматологи, хирурги, травматологи-ортопеды, кардиологи и акушеры-гинекологи, неоднократно выезжали для оказания медицинской помощи в зону СВО.

- Самыми многочисленными и продолжительными – в общей сложности около 100 дней - были командировки педиатрических бригад врачей и медицинских сестер. Они были направлены для диспансеризации детского населения Запорожской и Херсонской областей, Луганской Народной Республики. Тверские специалисты осмотрели более 9 000 детей, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Ряд медиков были удостоены наград. Фото: ПТО