Помните! Прежде чем совершать какие-то действия со своим счётом, позвоните в банк по номеру телефона, который указан на каждой банковской карточке. Фото: Евгения ГУСЕВА

Дистанционные мошенники отобрали у жительницы Красного Холма 300 000 рублей.

36-летняя женщина обратилась за помощью к краснохолмским полицейским. Способ, которым её обманули, давно используется мошенниками.

В одном из популярных мессенджеров ей пришло сообщение, от якобы финансового учреждения, с прикреплённым уведомлением о совершаемого против неё мошенничества. Документ сопровождался логотипом и печатью банка, подписью специалиста. В нём говорилось, что для безопасности финансовых активов необходимо выполнить процедуру обновления лицевого счёта.

Спустя некоторое время потерпевшей позвонил «сотрудник банка», который убедил женщину снять все имеющиеся накопления и зачислить их на новый лицевой счёт. Поверив словам звонившего, женщина сняла 300000 рублей со своего счёта и перечислила их в ближайшем банкомате на указанные ей телефонные номера.

Позже, осознав, что произошло, женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

О подобном способе мошенничества мы подробно рассказывали в статье «Жительница Твери 13 минут водила за нос телефонных мошенников», приведя для примера полную запись разговора с жуликами.