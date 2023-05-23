Жительница Твери 13 минут водила за нос телефонных мошенников

Скольких уже обманули жулики, не сосчитать. Не попадайтесь на их крючок! Фото: Евгения ГУСЕВА

Сколько человек в Тверской области пострадало от телефонных мошенников, не сосчитать. И несмотря на то что все ходы хитроумных злоумышленников давно известны, не проходит двух-трёх дней, чтобы областное управление МВД не сообщило об очередной жертве. И это лишь те люди, которые заявили в полицию.

Барыши махинаторы загребают лопатой: наивные граждане отдают им по триста, пятьсот тысяч, а то и по полтора миллиона рублей…

Но и на старуху бывает проруха. Некоторые умудряются обвести вокруг пальца самих разводил. На днях «звонок из МВД» с сообщением, что мошенники пытаются обнулить банковскую карту, поступил нашей коллеге, сотруднице «КП»-Тверь» Ольге. Она ловко перевела звонившую аферистку на громкую связь и включила диктофон, чтобы записать беседу.

Запоминайте, как нас разводят, и не попадайтесь!

«ВЫ ПОНИМАЕТЕ?»

- А что у вас со связью? Почему вы прервали звонок? - получила гневный вопрос Ольга, вновь выйдя на связь.

- Я думала мне сейчас повестка придёт, - «включает дурочку» наша коллега.

- Насчёт регламентных работ вы меня услышали? - напористо продолжает мошенница. - Смотрите, я сейчас буду переводить вас на защищённую линию специалистов Центрального банка. С ним вы пройдёте регламентные работы.

- Давайте.

- Ольга Павловна, вы всё понимаете, что у вас происходит? - прессингует аферистка, не давая шанса отвлечься от разговора и подумать.

- У меня со счетов деньги хочет какой-то мошенник снять, - подыгрывает Ольга. - И хочет взять кредиты на моё имя на какие-то большие суммы. И надо это остановить.

- Совершенно верно! И с вами свяжется сотрудник Центрального банка, вы понимаете? Какие ваши действия?

- Действовать, как скажете дальше, - послушно отвечает Ольга.

- Регламентные работы будет проводить сотрудник Центрального банка. Перевыпуск вашего лицевого счёта, чтобы вам это было понятно. Ожидайте на линии не более двух минут. Я вас перевожу. Будьте внимательны, связь не прерывайте ни в коем случае.

«СЛУЖУ РОССИИ!»

- Также хочу вам напомнить о соблюдении 35-й статьи о неразглашении данных предварительного расследования, - наносит финальный психологический удар «сотрудница МВД», запугивая жертву. - То есть ни родственникам, ни друзьям, ни коллегам по работе!

Вот так. Посоветоваться с роднёй запретили: 35-я статья! Статья чего, кстати? Смех, да и только. Но на хорошо обработанных граждан, особенно пожилых, такие слова производят впечатление.

- А вот сейчас мне будут звонить, и мне можно им всё говорить? - спрашивает Ольга.

- Ну это сотрудники Центрального банка! Это же я вас буду переводить. Им запрос я передала, ожидайте на линии. Связь ни в коем случае не прерывать. Служу России! От себя желаю удачи.

Манёвр, однако! Все слышали, что разводом наивных российских граждан занимаются украинские мошенники. Даже шутка ходит о том, что у них надо спросить, чей Крым, тогда злоумышленник и «посыплется». А тут: «Служу России!» Против такого аргумента не попрёшь…

«РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ»

На связи действительно какое-то время пришлось подождать. Видимо, много забот у мошеннического колл-центра.

- Ольга Павловна, здравствуйте! - звучит наконец мужской голос.

- Ольга Ивановна, - неожиданно решает изменить отчество Оля, чтобы посмотреть на реакцию мошенника.

- Ольга Ивановна, вас приветствует старший специалист службы безопасности Центрального банка, - не смутившись, продолжает мошенник и неразборчиво представляется. - Поступило заявление со стороны банковской структуры, а также со стороны правоохранительных органов. Пока я ознакамливаюсь с данным заявлением, хотелось бы вкратце услышать, что у вас произошло.

Ольга проговаривает «проблему», «сотрудник Центробанка» тут же подключается:

- У меня отображается, что некий Стоков Валерий Андреевич обратился в отделение банка по нотариальной доверенности с попыткой оформления кредита на ваше имя, а также снятия наличных. Всё корректно у меня указано?

- И я его не знаю! - вновь подыгрывает Оля.

- Я вас понял. А сейчас вам необходимо представить нам информацию конфиденциального характера, - наконец переходит к делу «сотрудник безопасности». - Я должен вас проинформировать, что наш разговор записывается. Также в силу вступила статья 183-я УК РФ о неразглашении коммерческой, налоговой или банковской тайны третьим лицам. То есть на данный момент ваши родственники, друзья, коллеги по работе являются третьими лицами, которым данную информацию о проведении регламентных работ вы не имеете права разглашать до их окончания. Это понятно?

Понятно, что в одной «школе» вас с «коллегой из МВД» обучали…

Далее «сотрудник ЦБ» объясняет (и когда только сориентироваться успел, если только начал с делом «ознакамливаться»?), что, дескать, обокрасть Ольгу хотят нехорошие сотрудники её собственного банка. Но всё под контролем - Ольге скоро будут звонить из Федеральной службы безопасности. А до того момента жулик запретил отвечать на какие-либо звонки.

Заверив, что ЦБ возместит потерпевшей все убытки, которые она потерпит от действий нечестных на руку сотрудников банка, мошенник начал задавать вопросы.

ЯНТАРНЫЕ БУСЫ И ЗОЛОТЫЕ СЛИТКИ

- В каких банковских структурах вы являетесь клиентом? Какими продуктами пользуетесь: пластиковой картой, накопительными счетами?

Ольга называет банк, речь о котором ранее вообще не шла, и доверительно сообщает:

- Там вклад у меня большой и банковская ячейка открыта.

- Так, по порядку. У вас там вклад открыт, правильно я понимаю? На какую сумму я могу вам назначить компенсацию?

- Миллион, - ничтоже сумняшеся, ответствует Оля. - Это в рублях. А ещё у меня вопрос: долларовый вклад компенсируют или нет?

- Если мошенники спишут, вам будет предоставлена компенсация, но только в рублях! - радостно рапортует аферист.

- Тогда ещё десять тысяч долларов.

- У вас две финансовые ячейки, правильно? - продолжает жулик.

- У меня банковская ячейка. Там я храню драгоценности.

После небольшой заминки мужчина просит уточнить, какие драгоценности хранит богатая наивная барышня в банке. И вновь обещает, что потери с её «финансовой ячейки» (что это такое, совершенно непонятно, но данное словосочетание у мошенников в чести) ей непременно компенсируют. Естественно, в рублях.

- Серёжки золотые, ещё одни с бриллиантами. Цепочка с медальоном золотая. Янтарные бусы. И у меня там ещё лежат два слитка золота по сто граммов, - без намёка на смех повествует наша коллега.

На том конце линии повисло молчание. Как позже рассказывала Ольга, она была уверена, что разговор прекратится уже тогда. Но оказалось, что мошенники так же легко обманываются, как и обманывают.

ОТКРОЙТЕ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ!

Справившись с паникой, мошенник возвращает разговор в прежнее русло. Интересуется, какой банковской картой пользуется его жертва. Получив ответ, что на карту поступает зарплата, спрашивает, сколько там денег. Чтобы всё компенсировать, естественно.

Ольга не мелочится: 350-370 тысяч рублей уже лежат, а ежемесячно капает по 85 тысяч.

- Вашу информацию указал, - радостно сообщает мужчина и переходит к делу: спрашивает, пользуется ли клиент личным кабинетом, через который, вероятно, и попросил бы перевести все имеющиеся средства на «безопасные счета».

Но Ольга разводит руками:

- Нет у меня личного кабинета, не пользуюсь.

Жулик пытается перевести дальнейшую беседу в «вотсап» - дескать, документы туда пришлёт. Но и тут ждёт его неудача: клиент сообщает, что мессенджерами не пользуется. Стараясь потянуть время и просчитывая дальнейшие ходы в тупиковой ситуации, «сотрудник ЦБ» спрашивает, звонили ли Ольге когда-либо мошенники.

- Нет, вот первый раз вы звоните, - печально отвечает наша коллега.

- Я вас понял, - не менее печально отвечает мошенник. - Актёр из вас так себе, хочу я вам сказать. Вы в театральном учились?

Фу, как невежливо. Очень хорошая из Ольги актриса: между прочим, больше 13 минут бывалых аферистов на связи продержала! Но разговор пора завязывать:

- Спасибо за уделённое время, - говорит Оля.

- Хорошего дня! - вздыхает мошенник.

НЕ ВЕРЬТЕ ЗВОНКАМ!

Что ж, прекрасная иллюстрация к тому, как вас могут обмануть. Работают жулики чётко: расслабиться не дают, номерами существующих и несуществующих статей козыряют, обещают сберечь ваши кровные, если будете слушаться их беспрекословно. И главное - ни минуты на раздумье.

Не верьте! И помните:

- ни специалистам банка, ни сотрудникам органов внутренних дел, ни следователям - никому не сообщайте информацию о своей банковской карте или счёте;

- не заходите по их просьбе в банковское приложение, не делайте никаких онлайн-переводов: этих денег вы уже не увидите, и никакой Центробанк их не компенсирует;

- не снимайте по просьбе звонящих деньги через банкомат и не кладите их на указанные счета;

- не общайтесь со звонившими в мессенджерах, не открывайте никакие документы, пересланные туда «банком», не переходите по ссылкам, иначе у вас спишутся деньги.

Сотрудники службы безопасности банков, работники полиции и СК никогда не звонят по телефону с предупреждениями о мошенничестве с вашими счетами. Получив такой звонок, лучшее, что вы можете сделать, - повесить трубку. Если же вы слишком взволнованы и переживаете, перезвоните в свой банк, набрав вручную номер, указанный на вашей банковской карте. Ну или родственникам, если в банк не хотите звонить. Но главное - не делайте ничего, что просят сделать жулики!

Будьте на чеку, сохраняйте трезвый рассудок и берегите свои деньги и нервы.