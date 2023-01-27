Бело-серый фасад, пандусы и зрители за ограждением: Каким будет после реконструкции Тверской цирк

Афиши сняты, музыка не звучит - огороженный забором цирк ждёт реконструкции. Фото: Виктория ТУШКОВА

Началась реконструкция Тверского цирка. Новый облик он обретёт уже в 2024 году - к своему столетию, как сообщила государственная компания «Единый заказчик», выступающая, собственно, заказчиком работ.

Постановление о выделении средств на реконструкцию и предшествующие ей проектные работы подписал в 2020 году председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Финансирует работы федеральный бюджет. Изначально планировалось выделить на всё про всё до 1 млрд 519 млн 260 тыс. рублей. Но, если верить информации с сайта госзакупок, с подрядчиком удалось сторговаться на сумму в 1 млрд 449 млн 716 тыс. 800 рублей.

Подрядчик - общество с ограниченной ответственностью «Наследие». Компания зарегистрирована в Москве. Её основные виды деятельности - строительство и проектировка зданий и сооружений.

Цирк должен быть сдан к 31 декабря 2024 года. Фото: Виктория ТУШКОВА

Каким же будет Тверской цирк? По официальной информации, в процессе капитального ремонта облик цирка «изменится практически полностью за счёт современной отделки». Обновятся фасад, зрительный зал на 1610 мест, купол (его высота - 18 метров). Появится современное световое и звуковое оборудование. Такие обещания дал «Единый заказчик».

Конечно, о реконструкции цирка хотелось бы узнать подробнее... А ещё понять, почему в 2024 году мы будем праздновать столетие цирка? Ведь его здание было возведено немногим более полувека назад - в 1971 году…

СКОЛЬКО ЛЕТ ТВЕРСКОМУ ЦИРКУ

Увы, архивных данных о Тверском цирке осталось не так много: большая часть погибла во время войны. Но кое-что из истории восстановить можно.

Уже во второй половине XIX века в город заезжали бродячие циркачи со своими небольшими передвижными шапито. Имеются архивные сведения, что временный деревянный цирк был построен на Почтовой площади (сейчас площадь Михаила Тверского) в 1899 году. Потом здание перенесли на Соборную площадь, примерно туда, где сейчас находится стадион «Химик». Выступали здесь разные труппы, в том числе и знаменитый в начале XX века Цирк Никитиных.

А первый капитальный деревянный цирк построили в городе в 1924-м. Считается, что об этом попросили сами горожане. Здание возвели напротив шестой гимназии - там, где сегодня находится сквер Михаила Казакова, который мы чаще называем сквером памяти жертв репрессий со знаменитой скульптурой работы Феликса Азаматова.

14 ноября 1924 года в новом цирке прошло первое представление. Эту дату можно считать днём рождения Тверского цирка, с неё и исполнится сто лет в 2024 году. В первом капитальном цирке мест, кстати, было больше, чем в современном: он вмещал 1874 зрителя.

Цирк этот, увы, просуществовал очень недолго - сгорел буквально через несколько месяцев. И лишь в 1932 году в горсаду наконец появляется новый тверской шапито, уже гораздо более известный в настоящее время. В том числе и потому, что в том цирке свою карьеру начал гениальный клоун и актёр Юрий Никулин. Этот цирк жители Твери особенно любили и всеми силами восстанавливали после разрушений, полученных в Великую Отечественную.

Современное здание цирка было возведено в 1971 году. Фото: Виктория ТУШКОВА

Что до современного каменного цирка, то его возвели в 1971 году. И в 2024-м ему исполнится 53 года.

КАК ВИДОИЗМЕНИТСЯ ЦИРК

«КП»-Тверь» связалась с ответственным лицом компании-подрядчика, чтобы узнать, что представляет собой проект реконструкции Тверского цирка. Сильно ли цирк изменится? Что будет внутри, под его куполом? Вместит ли обновлённый цирк больше зрителей? Очень интересно! Увы, ответов получить не удалось.

- Вся нужная вам информация есть в открытом доступе, - сообщили нам, но пообещали обязательно передать вопросы руководителю проекта.

Но свяжется ли с редакцией руководитель проекта, имя которого нам также отказались назвать, неизвестно. Поэтому обратимся к открытым источникам.

Информация в них довольно скудная. На сайте госзакупок опубликован состоявшийся аукцион на разработку проекта и реконструкцию цирка. Проштудировав приложенные к нему документы, можно предположить, что цирк обновится технически, но серьёзно не видоизменится.

Информации о том, что проект должен предполагать изменение здания - увеличение этажности или занимаемой им площади, нет. Равно как и нет требований к увеличению числа мест для зрителей.

Цирк сейчас огорожен по всему периметру. Фото: Виктория ТУШКОВА

Вот кое-что интересное из требований к проекту, которые должен соблюсти подрядчик.

На втором этаже цирка предусматривается обустройство бара и кафе на 50 посадочных мест.

Доступная среда для колясочников предполагает наличие лифтов, специализированного туалета и пандусов к кассовому залу.

В зрительном зале расстояние от арены до первого ряда зрительских кресел планируется увеличить - из соображений безопасности. Перед первым рядом также должно быть смонтировано ограждение.

По «общей цирковой технологии» в Тверском цирке должны быть оборудованы помещения для содержания животных, артистические и административные помещения, ветеринарный и медицинский пункты. В старом всё это было, значит, подразумевается какая-то реконструкция.

Должно сохраниться место для оркестра - над форгангом (занавес, отделяющий сцену от входа за кулисы).

Для освещения арены предполагается создать большую систему следящих и вращающихся прожекторов. В проект также должна быть заложена установка двух генераторов тумана и двух дымогенераторов.

В целях безопасности здание цирка должно быть оборудовано системами пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.

Что до экстерьера, судя по рендеру (компьютерная графика), он существенно не изменится. Цирк «обрастёт» новой отделкой - не сказать, что красочной. На графике, представляющей будущий облик цирка, основные цвета - серый и белый. Это, если честно, расстроило. Город у нас, увы, и без того большую часть года окрашен в унылый серо-бело-грязный колор. Почему не сделать цирк ярким волшебным пятном? Конечно, его впоследствии украсят афиши, но всё же…

Так будет выглядеть обновлённый Тверской цирк. Графика: vk.com/ediny_zakazchik

ПАМЯТНИК НИКУЛИНУ

И ещё один важный вопрос, который долгие годы волнует горожан и нашу редакцию. Появится ли в конце концов у цирка памятник Герою Соцтруда, народному артисту СССР, лауреату Государственной премии РСФСР, кавалеру двух орденов Ленина, ветерану Великой Отечественной войны Юрию Владимировичу Никулину?

Идея, кажется, совсем погибла. Увековечить память об этом потрясающем артисте предложила тверская «Комсомолка» ещё в 2010-м. Тогда нас жарко поддержали жители города и артисты Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Но воз и ныне там… Появился лишь закладной камень под монумент, его установили в 2014-м.

Приятно удивило, что снег вокруг закладного камня, пусть не дочиста, но убран. Фото: Виктория ТУШКОВА

Сдаётся нам, что в процессе реконструкции и камушек сгинет. Этот вопрос тоже хотелось бы обсудить с ответственными лицами, но пока они с нами не связались…