В Тверской области простились с погибшим ветераном боевых действий Александром Егоровым

Героя похоронили с воинскими почестями Фото: администрация Бологовского района

19 мая в городе Бологое простились с погибшим в ходе СВО рядовым гранатометного взвода, ветераном боевых действий Александром Егоровым. Военнослужащий погиб 3 апреля 2023 года.

- Траурный митинг состоялся на кладбище поселка Лыкошино Бологовского района. Проститься с Александром Егоровым пришли родные и близкие, друзья, сослуживцы, одноклассники, жители, представители организаций и предприятий города и района, - сообщает администрация Бологовского района.

Александр Михайлович родился 4 сентября 1980 года в поселке Лыкошино Бологовского района. Окончил местную школу №2. Учился в ПТУ-7 г. Бологое, получил специальность осмотрщика-ремонтника вагонов. С 1998 по 2000 годы проходил службу в вооружённых силах РФ, принимал участие в боевых действиях в Чеченской республике и 9 июня 2004 года получил статус Ветерана боевых действий. Для участия в спецоперации подписал контракт. Указом Президента Российской Федерации награждён посмертно орденом Мужества.

Соболезнования семье военнослужащего выразил губернатор Игорь Руденя, глава Бологовского района Геннадий Ломака, от правительства региона слова соболезнования выразила заместитель Министра молодёжной политики Тверской области Ирина Пелевина.

Героя похоронили с воинскими почестями.