Ветеран боевых действий Александр Егоров из Тверской области погиб в ходе СВО

Ветеран боевых действий Александ Егоров погиб в ходе СВО Фото: администрация Бологовского района

19 мая 2023 года в Бологое простятся с рядовым гранатометного взвода Александром Егоровым. Военнослужащий погиб в ходе СВО 3 апреля 2023 года.

Александр Михайлович родился 4 сентября 1980 года в поселке Лыкошино Бологовского района. Окончил местную школу №2. Учился в ПТУ-7 г. Бологое, получил специальность осмотрщика-ремонтника вагонов. С 1998 по 2000 годы проходил службу в вооружённых силах РФ, принимал участие в боевых действиях в Чеченской республике и 9 июня 2004 года получил статус Ветерана боевых действий. Для участия в спецоперации подписал контракт.

- Прощание с героем начнется в 9:40 утра в Центре культуры и досуга в Бологое. Отпевание в состоится в Свято-Троицком храме в 11:00, - сообщает администрация Бологовского района.

Александра Егорова похоронят с воинскими почестями на кладбище в Лыкошине. Траурная церемония начнется в 13:10.