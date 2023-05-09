Перед парадом в честь Дня Победы в Твери курсант сделал предложение девушке

Построение перед парадом. Фото: VK/Правительство Тверской области

9 мая в Твери за несколько минут перед началом парада в честь 78-годовщины Великой Победы один из курсантов сделал предложение любимой девушке. Свидетелем этому стала корреспондентка "КП"-Тверь.

Войска Тверского территориального гарнизона торжественно пройдут по площади Святого Благоверного князя Михаила Тверского в центре города. Подробную программу празднования 9 мая в столице региона смотрите далее по ссылке.

В городе усилены меры безопасности в связи с торжествами в День Победы.

Трансляция парада в Твери доступна далее по ссылке.