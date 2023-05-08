День Победы-2023 в Твери: программа праздника, расписание мероприятий

На мероприятиях 9 мая в Твери усилены меры безопасности. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери 9 мая 2023, в 78-ю годовщину Великой Победы, пройдут праздничные мероприятия. Ниже публикуем программу. Отличие от мероприятий прошлых лет: не проводится шествие «Бессмертного полка», нет вечернего праздничного фейерверка.

9.00-11.00 - торжественные церемонии возложения цветов пройдут у Обелиска Победы и Вечного огня, стелы «Тверь – город воинской славы».

12.00 - на площади святого Благоверного князя Михаила Тверского прохождение войск Тверского территориального гарнизона.

В Твери и Ржеве на уличных экранах будут транслировать торжественный парад в Москве и прохождение войск в областной столице.

11.00-20.00 - акция «Стена Памяти». Далее до 26 мая - по вторникам, средам и четвергам с 11:00 до 20:00. Каждый желающий сможет разместить на специально оборудованном стенде в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» в Твери портрет своего героя с указанными ФИО, званием и годами жизни. Размер фотографии А5 или А6.

После Дня Победы все собранные материалы и фотографии будут переданы в архивы и музеи, а также составят постоянно действующие арт-объекты, посвященные Великой Отечественной войне.

18.00 - большой концерт на площади Победы. Участие в нём примет ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск Российской Федерации, творческие коллективы Твери и области.

Вход на все мероприятия будет через металлодетекторы с обязательным досмотром.

«На мероприятия нельзя проносить: огнестрельное и холодное оружие, колющие или режущие предметы, пиротехника, огнеопасные, ядовитые, наркотические, психотропные, токсические вещества, алкогольные напитки, продукция в стеклянной и металлической таре, крупногабаритные свёртки, сумки, чемоданы,» - сообщают организаторы.