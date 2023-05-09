В Твери у мемориалов в День Победы усилены меры безопасности

Проход к обелиску в Твери через «рамки» и ограждение. Фото: Виктория ТУШКОВА

В День Победы 9 мая у воинских захоронений в Твери усилены меры безопасности. Об этом усилении власти предупреждали заранее. К примеру, возложить цветы у обелиска, что у старого суворовского училища, можно, пройдя через «рамки».

«Вход на все мероприятия будет через металлодетекторы с обязательным досмотром», - сообщили городские власти ещё накануне.

К проносу запрещены: огнестрельное и холодное оружие, колющие или режущие предметы, пиротехника, огнеопасные, ядовитые, наркотические, психотропные, токсические вещества, алкогольные напитки, продукция в стеклянной и металлической таре, крупногабаритные свёртки, сумки, чемоданы.

В День Победы в Твери запланирована обширная праздничная программа, подробнее смотрите здесь.