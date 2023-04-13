Школе под Тверью присвоили имя разведчика-снайпера Арсения Лукьянова, погибшего в ходе СВО

Арсений Лукьянов был посмертно награждён Орденом Мужества. Фото: ПТО

Некрасовской средней общеобразовательной школе Калининского района Тверской области присвоено имя участника специальной военной операции, разведчика-снайпера Арсения Лукьянова. Арсений Лукьянов родился и жил в деревне Некрасово и учился в этой школе.

С инициативой о присвоении школе имени погибшего бойца выступило руководство образовательного учреждения. Инициативу поддержали на заседании президиума правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя в конце марта 2023 года.

В Некрасовской школе вспоминают, что Арсений Лукьянов принимал активное участие в жизни школы, показывал знания на олимпиадах по гуманитарным предметам.

В армию Арсения призвали в 2021 году. Срочную службу он проходил во взводе разведки. С августа 2022 года принимал участие в спецоперации. Рядовой Арсений Лукьянов погиб при выполнении особо сложной задачи в ноябре прошлого года. Посмертно он был награждён Орденом мужества.

На здании Некрасовской школы в честь погибшего защитника установлена мемориальная доска.