В Тверской области простились с разведчиком-снайпером Арсением Лукьяновым, погибшим входе СВО

Разведчик-снайпер Арсений Лукьянов погиб входе СВО Фото: администрация Калининского района

23 ноября в Калининском районе прощаются с уроженцем деревни Некрасово, рядовым разведчиком-снайпером Арсением Лукьяновым, погибшим в ходе спецоперации.

Как сообщает администрация Калининского района, Арсений Лукьянов учился в Некрасовской школе, которую закончил в 2017 году. На протяжении обучения зарекомендовал себя как старательный и способный ученик. Арсений был умен, стремился к самообразованию и саморазвитию, являлся призёром и победителем научно-практических конференций, всероссийских олимпиад, интересовался спортом, историческими находками, поисковой деятельностью.

7 июля 2021 года окончил Тверской Государственный Университет. 26 октября 2021 года был призван на военную службу. 20 августа 2022 года заключил контракт на два года. Погиб в ходе спецоперации на Украине.

Прощание с Арсением Лукьяновым прошло в КДЦ Красногорский. Героя похоронили с воинскими почестями.