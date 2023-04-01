В Тверской области школе присвоят имя участника СВО

Некрасовской средней школе Калининского района будет присвоено имя участника СВО Арсения Лукьянова. Фото: Некрасовская СОШ

Некрасовской средней общеобразовательной школе Калининского района будет присвоено имя участника специальной военной операции Арсения Лукьянова. Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

С инициативой выступило руководство школы. Она была поддержана на заседании президиума правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени.

Арсений Лукьянов родился в деревне Некрасово Калининского района. Окончил Некрасовскую школу. В учебном заведении его вспоминают только тёплыми словами как старательного и отзывчивого ученика.

В 2021 году Арсений Лукьянов был призван в армию, срочную службу проходил во взводе разведки российской армии. С августа 2022 года принимал участие в специальной военной операции. Погиб при выполнении особо сложной задачи в ноябре прошлого года. Арсений Лукьянов награждён «Орденом мужества» (посмертно).

В настоящее время на здании Некрасовской СОШ в честь погибшего защитника установлена мемориальная доска.