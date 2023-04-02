Поиски пропавшего в Калязине мальчика ведут 244 добровольца, три поисковых отряда и 15 силовиков

Изучение в штабе карты района поиска. Фото: Администрация Калязинского района.

Промежуточный отчёт за 2 апреля о результатах поисков 10-летнего мальчика, пропавшего 31 марта в Калязине, обнародовала информационный координатор Ольга (позывной «Весна») в группе «Подслушано Тверь и Тверская область».

Публикуем ключевые выдержки.

На месте работают 15 сотрудников УМВД Калязина и Тверской области, Следственного комитета и МЧС.

К поискам присоединились неравнодушные местные жители. На данный момент в штабе зарегистрировались 244 человека и постоянно приезжают новые люди.

На месте работают три поисковых отряда — «ЛизаАлерт», «Сова» и «Феникс»

За первые сутки поиска под руководством координатора отработано 72 задачи по поиску. Несмотря на очень разные задачи, все работают слаженно.

Поисковики оперативно забирают задачи и качественно отрабатывают их совместными группами. Также налажено эффективное взаимодействие с сотрудниками государственных служб.

На поиске работает специальный транспорт, в том числе задействован снегоболотоход «Шерп» отряда «ЛизаАлерт».

Прибыла водолазная группа для осмотра водоёмов.

Если вы готовы присоединиться к поиску пропавшего мальчика, приезжайте в штаб по адресу: Калязин, ул. Студенческая, д.27. Координаты штаба: 57.237119, 37.839510

Напомним, школьник пропал 31 марта. Поиски продолжаются и днём и ночью. В районе поисков ухудшилась погода, идёт дождь. Следователи СКР возбудили уголовное дело.