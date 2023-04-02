В Калязине до сих пор не найден пропавший 31 марта 10-летний мальчик

Фрагмент работы поискового штаба по розыску Захара. Фото: СУСК по Тверской области, Администрация Калязинского района.

10-летний Захар Ярёменко пропал в Калязине Тверской области 31 марта около 16 часов 30 минут. Такое время называет областная прокуратура, которая координирует работу правоохранителей, и контролирует ход расследования.

«Отсутствие какой-либо информации о возможном месте нахождения малолетнего дают основания полагать, что его безвестное отсутствие может явиться последствием совершения в отношении него посторонним лицом противоправных действий. В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств его безвестного исчезновения, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий, Кашинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», - сообщило ранее Следственное управление Следственного комитета России по Тверской области.

Пункт «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство несовершеннолетнего.

Поиски продолжаются вторые сутки и пока мальчик не обнаружен.

При администрации Калязинского района открыт поисковый штаб, для координации действий всех неравнодушных граждан, желающих помочь в розыске мальчика.

К вечеру 1 апреля штаб переехал в районный Дом культуры, так как добровольцев стало очень много и потребовалось более просторное помещение.

Поиски не прекращаются и ночью. Но пока, существенных результатов нет.

«Сейчас на поисках задействованы около 165 человек. Прибыли люди из Москвы, Твери, Ярославля, Сергиева Посада, Новгорода, Пскова, Рязани, Углича... Много калязинских волонтеров и добровольцев участвуют в этой работе», - сообщается на сайте администрации района.

В Калязинских пабликах начали публиковать видео, на которых Захар идёт по улице, а рядом с ним неизвестный мужчина в красной бейсболке. Кто он и куда они идут с мальчиком — неизвестно.

Если вам хоть что-то известно о судьбе Захара Ярёменко, звоните 112 или 8-930-179-00-69.

Не оставайтесь равнодушными!