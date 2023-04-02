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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 5:44

Водолазная группа «ДобротворецЪ» начинает подводные поисковые работы в Калязине, в месте возможной пропажи 10-летнего мальчика

Продолжается розыск Захара Ярёменко
Олег ХАДАЕВ
Информация о водолазном поиске.

Информация о водолазном поиске.

Сегодня, 2 апреля, водолазная группа «ДобротворецЪ» начинает подводные поисковые работы в Калязине, на месте возможной пропажи 10-летнего Захара Ярёменко.

Аквалангисты определили места на водоёме, которые необходимо обследовать.

Будет организован не только подводный поиск, но и сканирование дна с помощью эхолота.

Напомним, 10-летний Захар Ярёменко пропал в Калязине 31 марта в районе 16 часов 30 минут. С 31 марта и до настоящего времени поиски не прекращаются ни днём, ни ночью. Работают как правоохранительные органы, так и добровольцы.

СКР открыл уголовное по факту убийства несовершеннолетнего. Это, как объясняют следователи, чтобы легче осуществлять поиск.