Водолазная группа «ДобротворецЪ» начинает подводные поисковые работы в Калязине, в месте возможной пропажи 10-летнего мальчика

Информация о водолазном поиске.
Сегодня, 2 апреля, водолазная группа «ДобротворецЪ» начинает подводные поисковые работы в Калязине, на месте возможной пропажи 10-летнего Захара Ярёменко.
Аквалангисты определили места на водоёме, которые необходимо обследовать.
Будет организован не только подводный поиск, но и сканирование дна с помощью эхолота.
Напомним, 10-летний Захар Ярёменко пропал в Калязине 31 марта в районе 16 часов 30 минут. С 31 марта и до настоящего времени поиски не прекращаются ни днём, ни ночью. Работают как правоохранительные органы, так и добровольцы.
СКР открыл уголовное по факту убийства несовершеннолетнего. Это, как объясняют следователи, чтобы легче осуществлять поиск.