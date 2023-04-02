Поисковый штаб работает круглосуточно. Фото: Администрация Калязинского района
Для выяснения обстоятельств исчезновения 10-летнего Захара Ярёменко, жителей Калязина просят присылать видеозаписи с регистраторов и других камер.
С таким обращением обратились к людям участники поиска.
«Если Вы днём или вечером с 31 марта 2023 года по настоящее время проезжали по улицам Калязина или на вашем здании/жилом доме установлена камера видеонаблюдения, направленная на улицы города, просим просмотреть записи своих видеорегистраторов и камер на предмет попадания в кадр пропавшего Ярёменко Захара».
Если граждане не могут просмотреть записи, их просят просто выслать всё на электорнную почту Волонтёрского поисково-спасательного отряда «Сова» vpso-tver@yandex.ru
«Даже если у Вас нет регистратора или камеры на здании, но Вы видели похожего человека, просим позвонить нам 8(910)646-34-34», - заключают поисковики.
Напомним, Захар Ярёменко пропал 31 марта в районе 16 часов 30 минут. Следователи возбудили уголовно дело по факту убийства ребёнка.
Поиски продолжаются круглосуточно на суше и под водой.