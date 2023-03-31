За сутки в Твери уровень воды в Волге повысился на 28 сантиметров

Волга 31 марта затопила пристань речного вокзала. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

31 марта в Твери, по данным гидропоста, уровень воды в Волге достиг отметки 573 сантиметра. За последние сутки вода поднялась на 28 сантиметров.

Волжская вода подтопила пристань речного вокзала. Ещё прибыло воды и на набережной горсада: бронзовый рыбак, стоящий на нижней части набережной, оказался в воде по грудь.

За последние 10 дней (с 21 марта) вода в Волге в черте Твери поднялась на 390 см.

За ситуацией с половодьем в регионе следит оперативный штаб МЧС. Как сообщают в Главном управлении МЧС по Тверской области, обстановка на Волге является стабильной. Прогнозируется, что паводок должен пойти на спад в первой декаде апреля.