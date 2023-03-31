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НовостиОбщество31 марта 2023 14:02

За сутки в Твери уровень воды в Волге повысился на 28 сантиметров

По данным на 31 марта вода поднялась до 573 сантиметров
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Волга 31 марта затопила пристань речного вокзала.

Волга 31 марта затопила пристань речного вокзала.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

31 марта в Твери, по данным гидропоста, уровень воды в Волге достиг отметки 573 сантиметра. За последние сутки вода поднялась на 28 сантиметров.

Волжская вода подтопила пристань речного вокзала. Ещё прибыло воды и на набережной горсада: бронзовый рыбак, стоящий на нижней части набережной, оказался в воде по грудь.

За последние 10 дней (с 21 марта) вода в Волге в черте Твери поднялась на 390 см.

За ситуацией с половодьем в регионе следит оперативный штаб МЧС. Как сообщают в Главном управлении МЧС по Тверской области, обстановка на Волге является стабильной. Прогнозируется, что паводок должен пойти на спад в первой декаде апреля.