В Твери подтопило пристань Речного вокзала

Пристань Речного вокзала подтопило Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Твери продолжает пониматься уровень воды в Волге. Утром 31 марта подтопило пристань Речного Вокзала. Вода преодолела ограждения, залила пешеходную зону и добралась до лавочек на пристани.

Затопленной остается набережная Городского сада. Бронзовый рыбак на набережной по грудь находится в воде. Это значит, что уровень приблизился к 600 сантиметрам.

За ситуацией с половодьем в Твери следит оперштаб. Ситуация находится под контролем.