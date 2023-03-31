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НовостиОбщество31 марта 2023 8:48

В Твери подтопило пристань Речного вокзала

Уровень воды в Волге поднялся утром 31 марта
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Пристань Речного вокзала подтопило

Пристань Речного вокзала подтопило

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Твери продолжает пониматься уровень воды в Волге. Утром 31 марта подтопило пристань Речного Вокзала. Вода преодолела ограждения, залила пешеходную зону и добралась до лавочек на пристани.

Затопленной остается набережная Городского сада. Бронзовый рыбак на набережной по грудь находится в воде. Это значит, что уровень приблизился к 600 сантиметрам.

За ситуацией с половодьем в Твери следит оперштаб. Ситуация находится под контролем.

Волга в Твери 31 марта

Волга в Твери 31 марта

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА