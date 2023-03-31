В Твери подтопило пристань Речного вокзала

Пристань Речного вокзала подтопило
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
В Твери продолжает пониматься уровень воды в Волге. Утром 31 марта подтопило пристань Речного Вокзала. Вода преодолела ограждения, залила пешеходную зону и добралась до лавочек на пристани.
Затопленной остается набережная Городского сада. Бронзовый рыбак на набережной по грудь находится в воде. Это значит, что уровень приблизился к 600 сантиметрам.
За ситуацией с половодьем в Твери следит оперштаб. Ситуация находится под контролем.
Волга в Твери 31 марта
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА