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НовостиОбщество24 марта 2023 15:19

Колбаса и сосиски дорожают в Тверской области

Овощи-фрукты тоже прибавляют в цене, но уже медленнее
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Много колбасы - вредно!

Много колбасы - вредно!

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тверьстат опубликовал данные очередного мониторинга цен в продуктовых магазинах Тверской области. С 14 по 20 марта больше всего выросли цены на варёную колбасу (+4,23%), сосиски и сардельки (+4,33%).

Подорожали также сухие молочные смеси для детского питания (+1,54%) и корнеплоды: свёкла (+3,56%), морковь (+2,27%) и картофель (+1,87%).

Овощи и фрукты в общей массе также продолжают дорожать, но уже медленнее, чем зимой. За указанный период помидоры выросли в цене на 1,7%, яблоки на 1,25, бананы на 1,4%. Огурцы подешевели на 1,17%.