Колбаса и сосиски дорожают в Тверской области

Много колбасы - вредно! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тверьстат опубликовал данные очередного мониторинга цен в продуктовых магазинах Тверской области. С 14 по 20 марта больше всего выросли цены на варёную колбасу (+4,23%), сосиски и сардельки (+4,33%).

Подорожали также сухие молочные смеси для детского питания (+1,54%) и корнеплоды: свёкла (+3,56%), морковь (+2,27%) и картофель (+1,87%).

Овощи и фрукты в общей массе также продолжают дорожать, но уже медленнее, чем зимой. За указанный период помидоры выросли в цене на 1,7%, яблоки на 1,25, бананы на 1,4%. Огурцы подешевели на 1,17%.