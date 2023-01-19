Овощи продолжают дорожать в Тверской области

Растут цены на овощи-фрукты. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Овощи в магазинах Тверской области продолжают дорожать. За последнюю отчётную неделю (с 10 по 16 января) огурцы выросли в цене на 9,05%, а помидоры - на 3,3%. Таковы данные Тверьстата. Серьёзно взлетела в цене морковь - на 8,21%, а также репчатый лук - на 5,33%, капуста - на 4,18%.

Учитывая рост цен с начала года, "овощная инфляция" в регионе значительная. Так, только за новогодние каникулы огурцы прибавили в цене19,5%, помидоры 19,3%, репчатый лук 10,2%.