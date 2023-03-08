ВолоГоша выздоровел, а Фасолинка с Горошинкой разыгрались: Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области показал видео о своих воспитанниках

Это ВолоГоша - маленький, но очень сильный медвежонок. Фото: vk.com/obrcrussia

8 марта Центр спасения медвежат-сирот учёных Пажетновых (деревня Бубоницы Тверской области) поделился новостями о своих косолапых воспитанниках.

Первая новость просто замечательная: медвежонку ВолоГоше (его привезли в Центр из Вологодской области) сделали последний укол. Косолапый малыш практически выздоровел! А ещё совсем недавно медвежонку было совсем плохо - он заболел пневмонией, к которой потом добавились и другие серьёзные проблемы. За жизнь медвежьего сиротки боролись специалисты московского Госпиталя дикой природы. Их старания увенчались успехом!

- Этот медвежий парнишка оказался настолько упорным в стремлении жить, что на сегодняшний день мы можем сказать следующее: ВолоГоша – самый активный и лучше всех остальных «ходящий» маленький медведь! - сообщают Пажетновы.

Другая новость касается юных медвежьих барышень - как-никак Восьмое марта! Маленькие медведицы Фасолинка и Горошинка, привезённые из Псковской области, поживают вполне себе ничего.

- Эти девочки по-прежнему лидируют по своим размерам и весу. У них у обеих достаточно яркий, а на самом деле вредный (каким и должен быть у медведя) характер, - рассказывают учёные.

А ещё Фасолинка с Горошинкой лентяйки. Их любимое занятие - валяться, нехотя переползая с места на место. Но все-таки желание играть иногда побеждает. Учёным удалось снять игры маленьких медведиц на видео (смотрите ниже). Спойлер: в играх к ним присоединится уже совсем окрепший ВолоГоша.

Кстати, совсем скоро в Центр спасения медвежат-сирот привезут новых постояльцев. Руководитель Центра Сергей Пажетнов уже отправился за ними.