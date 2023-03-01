Мишка, не болей: За жизнь медвежьего сироты из Центра Пажетновых борются московские врачи

Володский медвежонок гораздо крупнее других постояльцев, но здоровье подвело. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

В Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области одному из маленьких воспитанников понадобилась экстренная госпитализация в столичный стационар. У медвежонка-сироты, который недавно был привезён в Центр из Вологодской области, была диагностирована пневмония, а потом начались проблемы с глотанием.

Причём, как рассказывали специалисты Центра Пажетновых, сначала мишка выглядел даже очень и очень крепеньким. Его мать-медведицу спугнули лесозаготовительные работы. Малыша добрые люди не бросили умирать, привезли в знаменитый на всю Россию Центр спасения медвежат-сирот в деревню Бубоницы Торопецкого района.

Этот малыш гораздо крупнее всех остальных медвежат. Потому, что он был единственным у медведицы и, соответственно, у него не было конкурентов на мамино молоко. Но все оказалось не так радужно, как казалось на первый взгляд. Врачи выявили у мишки пневмонию и провели курс лечения. Казалось, лекарства помогли, медвежонок стал активнее.

- Но, к сожалению, на этом горести не закончились – у медвежьего малыша наблюдались проблемы с глотанием молочной смеси и раздутием желудка, даже несмотря на использование для вскармливания бутылочки со специальной антиколиковой системой. А это может привести к серьезному воспалительному процессу в случае попадания молока в трахею, - сообщают специалисты Центра.

В минувшее воскресенье эта проблема стала усугубляться: медвежонок стал на глазах слабеть, и его экстренно доставили его из Торопецкого района в Москву - в Госпиталь Дикой Природы. Всю ночь специалисты Госпиталя и Центра проводили различные обследования: рентген-диагностику, узи-диагностику, наблюдали за его состоянием. Диагноз пока не установлен, для этого требуется хирургическое вмешательство – эндоскопия. Врачи пока не делают ее, поскольку процедура сложная, надеясь, что ситуация улучшится.

- Малышу назначен очередной курс антибиотиков и симптоматическое лечение, а также определенные манипуляции во время и после кормления. Медвежонок стал лучше есть, хотя на данный момент срыгивание полностью исключить не удалось. Надеемся, что медвежонка удастся спасти и он вырастет здоровым и могучим хозяином леса, но для этого мы должны пройти еще очень длинный путь, - рассказывают о сегодняшнем состоянии вологодского малыша биологи Центра.

Заболевший медвежонок не единственная трагедия этого сезона, на минувшей неделе в Центре спасения медвежат-сирот умер воспитанник - маленький медвежонок по кличке Солнышко.

Сейчас биологи Пажетновы продолжают воспитывать ещё нескольких медвежьих малышей:

- Все остальные медвежата стабильны – хорошо едят, проблем с животами нет, активно пытаются устоять на четырех лапах, а некоторые из них уже даже делают свои первые шаги.