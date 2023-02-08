В Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области поступили новые постояльцы

В Центре спасения медвежат-сирот - снова пополнение Фото: vk.com/obrcrussia

Два осиротевших медвежонка поступили в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области из Псковской области. Медведицу спугнули собаки во время легальной охоты на куницу.

- Малышей быстро забрали из берлоги, поместили в тепло, связались с нами и с Комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области, - рассказали биологи.

Малышей назвали Фасолинка и Горошинка. Они постарше и покрупнее медвежат из Коми, которые поступили на реабилитацию в конце января. У них уже открыты глазки, и они пытаются потихонечку вставать на лапы.

Круглосуточно за косолапыми следят специалисты. Еще велик риск заболеваний, но биологи из Центра надеются, что все будет хорошо: медвежата окрепнут и смогут вернуться в родные леса.