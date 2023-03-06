Суд обязал управляющую компанию привести в порядок казармы Берга в Твери

Казармы Берга. Фото: Василий ХОДАРЕВ

В Твери суд обязал управляющую компанию устранить нарушения при содержании памятника архитектуры XX века - казарм Берга. Это многоквартирный дом по улице Спартака, 44.

Весной 2021 года в казармах Берга обрушилась фасадная стена. Летом 2022 года на территории казарм был введён режим повышенной готовности. В октябре 2022 года на сайте госзакупок появился контракт на выполнение аварийно-восстановительных работ, а также ремонтных работ во всех санитарных комнатах общежития на сумму почти 17 млн руб. Работы по контракту завершились в срок, однако общее состояние памятника всё ещё оставляет желать лучшего.

Состоянием казарм заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство провело проверку деятельности управляющей организации (УК «Домовладелец-Т») и выявила нарушения.

«Установлено, что по периметру имеется разрушение кирпичной кладки стен фасада, частично отсутствует остекление лестничной клетки, ненадлежащим образом содержится общедомовая система электроснабжения», - сообщает пресс-служба Прокуратуры Тверской области.

Прокурор Пролетарского района Твери обратился в суд с требованием обязать УК устранить нарушения. Суд иск удовлетворил. Управляющая организация должна привести памятник архитектуры в порядок в течение полугода со дня вступления решения суда в силу (решение суда в силу ещё не вступило, и его можно обжаловать в законный срок).