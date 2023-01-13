В казарме Берга в Твери восстановили разрушенную стену и отремонтировали санузлы

В казарме Берга восстановили стену и отремонтировали санузлы Фото: onf.ru

Представители ОНФ в Тверской области посетили казармы Берга на улице Спартака в Твери. Поводом для выезда стало завершение работ по восстановлению стены в доме №44 и ремонта санитарных комнат.

Напомним, казармы Берга были построены в период с 1901 по 1905 г. В настоящее время строения находятся в неудовлетворительном состоянии. В 2019 году дома были признаны аварийными, жильцов обещали расселить, но люди до сих пор там живут. Весной 2021 года в доме №44 произошло обрушение фасадной стены.

На месте происшествия побывал эксперт в сфере ЖКХ от Народного фронта Светлана Калинина. На рабочем совещании было принято решение оказать людям помощь.

В октябре 2022 года на сайте госзакупок появился контракт на выполнение аварийно-восстановительных работ на участке фасада, а также ремонтных работ во всех санитарных комнатах общежития на сумму почти 17 млн руб. Работы по контракту завершились в срок - накануне Нового года.

Отремонтированные санитарные комнаты в казарме Берга Фото: onf.ru

Специалисты ОНФ повторно выехали на объект и убедились, что ремонт проведен качественно. Жильцы довольны.

Ситуация с расселением жильцов из опасных зданий остается а контроле активистов Народного фронта.