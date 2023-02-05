Три новых постояльца Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области «рассказали» о себе

Мишки-малыши спят после обеда. Фото: VK/ Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области

В единственном в России Центре спасения медвежат-сирот, что расположился в Торопецком районе Тверской области, новые постояльцы - три крохотных медвежонка из Коми. Им от роду чуть более двух недель, но малыши стараются - растут. Хорошо кушают, спят, набирают вес.

В Центре к ним относятся с родительской любовью, снимают о жизни мишек короткие милые видео и даже сочинили рассказ от имени медвежат:

««Мы – крошечные медвежата (братья) из Республики Коми:

Я Ворчун – самый темный медвежонок, и у меня нет белых пятнышек. Хотя есть одно, но оно очень маленькое и не особо заметное. Наверняка наши приемные родители Пажетновы расскажут вам про него. По характеру я самый спокойный из нас троих и всегда очень хорошо и усердно кушаю.

Я Толстун – меня ошибочно назвали Толстяком, но на самом деле я – Толстун, самый светлый медвежонок, у моей шерстки серебряный отлив и у меня есть большие белые пятнышки на шее, на спине и даже на моем пузике. Я с гордостью могу сказать, что на данный момент я самый большой из всех нас! И… самый вредный… Ну пока так, может и исправлюсь с возрастом.

Я Солнышко – такой же темный медвежонок, как и Ворчун. Но у меня есть белые пятнышки на спине и шее, как у Толстуна, но только немного поменьше. Надо признаться, я немного капризничаю, когда нас кормят… но не очень сильно и не очень долго! А еще я серьезнее всех отношусь к важным «большим» делам, делая их с завидной регулярностью, чем очень радую наших приемных родителей».

На недавнем видео из медвежьей жизни медвежата после сытного обеда пытаются заснуть и своеобразно очень мило ворчат в полудрёме. Послушать ворчание мишек можно по ссылке.

СПРАВКА «КП»

Центр по спасению медвежат-сирот в деревне Бубоницы Торопецкого района Тверской области (биостанция «Чистый лес») создал учёный с мировым именем, замечательный человек Валентин Пажетнов. Он посвятил большую часть своей жизни изучению экологии и поведения бурого медведя. Итог его огромного труда - не имеющая аналогов в мире методика выхаживания медвежат без привыкания животных к человеку и обитания в искусственных условиях.

Валентина Пажетнова не стало в 2021 году, он трагически погиб на рыбалке накануне своего 85-летия.

Дело его живёт - спасением и реабилитацией мишек занимается вся его семья. С 2011 года центр возглавляет сын Валентина Пажетнова - Сергей Валентинович. В центре работают также жена Сергея Пажетнова Екатерина, их сын, внук Валентина Сергеевича, Василий и еще два сотрудника.