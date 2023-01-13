Огурцы и помидоры за новогодние каникулы подорожали почти на 20%

Итоги ценового мониторинга сообщил Тверьстат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Итоги регулярного мониторинга цен на продукты в магазинах Тверской области огласил Тверьстат. Согласно данным ведомства, больше всего с 1 по 9 января подорожали:

огурцы (+19,5%)

помидоры (+19,3%)

репчатый лук (+10,2%)

свёкла (+8,2%)

морковь (+7,4%)

яблоки (+4,9%)

сливочное масло (+3,6%)

бананы (+2,7%)

мука (+2,1%)

белокочанная капуста (+1,5%)

Подешевели: сосиски и сардельки (-4,5%),гречка (-3,5%), чёрный чай (-2%). Незначительно скинули в цене также смеси сухие молочные для детского питания, пастеризованное молоко, рис, пшено и макароны.