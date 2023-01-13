Огурцы и помидоры за новогодние каникулы подорожали почти на 20%

Итоги ценового мониторинга сообщил Тверьстат.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Итоги регулярного мониторинга цен на продукты в магазинах Тверской области огласил Тверьстат. Согласно данным ведомства, больше всего с 1 по 9 января подорожали:
огурцы (+19,5%)
помидоры (+19,3%)
репчатый лук (+10,2%)
свёкла (+8,2%)
морковь (+7,4%)
яблоки (+4,9%)
сливочное масло (+3,6%)
бананы (+2,7%)
мука (+2,1%)
белокочанная капуста (+1,5%)
Подешевели: сосиски и сардельки (-4,5%),гречка (-3,5%), чёрный чай (-2%). Незначительно скинули в цене также смеси сухие молочные для детского питания, пастеризованное молоко, рис, пшено и макароны.