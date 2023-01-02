"Полтора часа растирали и сушили": Собаку, спасённую из полыньи сотрудниками МЧС, временно приютили добрые люди

Псу повезло - на его пути попались добрые люди. Но ему очень нужно найти хозяев.

Пёс, чудом избежавший смерти в ледяной воде, срочно ищет хозяев! Речь о собаке, спасённой 1 января в Кимрах Тверской области сотрудниками МЧС. Несчастная собака провалилась под лёд Волги и не смога выбраться сама... Участь её была бы незавидна, если бы не добрые люди, вызвавшие спасателей - об этом уже писала "КП"-Тверь".

Как выяснилось, после спасения из ледяной воды собаке потребовалась серьёзная помощь.

- Пёс никуда не убежал, - рассказала "КП"-Тверь" местная жительница Ирина (именно она с семьёй и вызвала МЧС). - После часа нахождения в ледяной реке он хвостом пошевелить не мог! Ребята-спасатели на машине доставили его к нам в дом. В течении полутора часов члены нашей семьи растирали, массировали и сушили бездвижного пса. Слава Богу - жив! К ночи даже стал вставать на подкашивающиеся лапы...

Пса растирали и отогревали всей семьёй.

Ирина сердечно благодарит спасателей, вытащивших собаку из воды, и рассказывает, что пёс оказался довольно большим, ухоженным кобелём, с ошейником - определённо, не бездомным. Скорее всего, собака сорвалась с привязи и убежала. Может быть, испугалась фейерверков (мы предупреждали о подобном, собаки очень боятся шума взрывов пиротехники).

Семья Ирины сейчас ищет хозяев пса: дали объявления в соцсетях, обошли ближайшие дома, но пока безрезультатно. Но хозяев необходимо найти как можно скорее: долго держать пса у себя добрые люди не смогут: в семье уже живёт большой пёс, когда-то взятый из приюта. Стало очевидно, что два кобеля не смогут ужиться друг с другом.

- Пёс никуда не убежал, он ждёт своего хозяина у нас! - говорит Ирина.

Позвонить Ирине можно по телефону 8-910-444-65-87.

Надеемся, всё завершится хорошо. А Ирине и её семье хочется сказать огромное спасибо за неравнодушие.