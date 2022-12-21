Инфаркт от фейерверка: Ветврач из Твери рассказал, как обезопасить домашних питомцев в новогодние праздники

Хороших вам праздников, и пусть они пройдут бес стресса - и для вас и для вашего четвероногого друга. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Новогодние праздники - огромный стресс для наших домашних питомцев. Тех же петард и фейерверков большинство из них боится, без преувеличения, до ужаса.

Если вы в ответе за тех, кого приручили, необходимо оградить четвероногого друга от беды. Даём советы, как это сделать.

ФЕЙЕРВЕРКИ И ПЕТАРДЫ

Каждый раз в новогодние праздники интернет наводняется сообщениями о потерявшихся собаках. Хозяева недоумевают: пёс же всегда был таким спокойным и послушным, как он мог убежать?

От громких взрывов и вспышек собака инстинктивно пытается спастись. Если пёс с вами на улице без поводка, он сбежит и потеряется почти со стопроцентной вероятностью. На поводке вроде бы безопаснее. Но собака может вырвать его у вас из рук или выкрутить голову из ошейника.

А ещё от испуга у животного может случиться инфаркт, и вы потеряете своего друга навсегда. Жестоко, но винить в произошедшем вы сможете только самого себя.

- На время шумных праздников лучше увезти питомца в тихое, спокойное место, - советует опытный ветеринар Светлана Цветкова. - При отсутствии такой возможности будьте рядом с животным. Если собака очень сильно реагирует на фейерверки, можно дать ей седативные или даже снотворные препараты, но их применение необходимо заранее согласовать с ветеринаром!

Не выходите смотреть фейерверк вместе с собакой. Выгуливая в каникулы своего друга, всегда будьте готовы к тому, что где-то начнут пускать петарды: крепко держите поводок и без паники старайтесь увести собаку подальше от шума (если собака маленькая, её можно взять на руки).

КАК УСПОКОИТЬ

- Любая адаптация к стрессу должна проходить поэтапно, с разрешёнными врачом препаратами: успокоительными или, при необходимости, снотворными. С поощрением вкусняшками, - советует ветврач.

Сейчас в зоомагазинах и интернете можно купить специальные ошейники, спреи и диффузоры с безопасными успокоительными компонентами для коррекции страха или перевозбуждения. Это не панацея, но в комплексной терапии поможет.

ПУТЕШЕСТВИЯ С ЖИВОТНЫМ

- Животные очень тяжело переносят замкнутое пространство, переживают, когда их сажают в клетку, переноску, запирают в одиночестве в каком-то помещении, - говорит Светлана Цветкова.

Ветеринар советует заранее познакомить животное с переноской. Согласовав препараты с вашим звериным доктором, «пропейте» курс успокоительных. В переноску обязательно положите пледик со знакомым запахом, сбрызните успокоительным спреем.

ОТДАВАЯ ЖИВОТНОЕ НА ПЕРЕДЕРЖКУ

- Передача животного другим людям, в другой дом, даже на небольшое время, - тоже стресс, - предупреждает Светлана Цветкова. - Животное лучше приучить к этому месту и познакомить с людьми заранее.

Лучше всего оставлять собаку в знакомом доме, с людьми, которых она знает и любит. Платная передержка, «гостиница для животных» - крайний вариант и довольно серьёзный стресс. Перед принятием решения обязательно посетите передержку вместе с собакой, посмотрите, в каких условиях там находятся животные. Спросите у персонала, готовы ли они строго соблюдать рацион животного, частоту прогулок, давать лекарства, если они прописаны. Посмотрите, как собака реагирует на людей, которые будут за ней ухаживать.

И ещё раз подчеркнём: это крайний вариант. Не оставляйте собаку надолго. И обязательно дайте с собой что-то из дома: лежанку, привычные миски, любимую игрушку, футболку с вашим запахом.

Что до кошек, то пару дней они могут провести дома самостоятельно - опять же на крайний случай. Главное - расставьте несколько глубоких мисок с водой и насыпьте достаточно корма. Договоритесь с родственником или другом, кто будет заходить к кошке раз в день (максимум раз в два дня) - менять воду, подсыпать корм и чистить лоток. Попросите вашего помощника немного пообщаться с кошкой, погладить её. Успокоительные спреи и ошейник тоже не будут лишними.

Хороших вам праздников, и пусть они пройдут бес стресса!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Городские птицы тоже очень страдают от фейерверков. Эмоциональный пост о вреде таких развлечений опубликовали биологи Мурашовы из центра реабилитации диких животных «Ромашка».

Испуганные городские птицы, которые ночью не очень хорошо видят, срываются от страха с мест ночёвки, мечутся, натыкаются на препятствия, травмируют крылья или разбиваются вовсе…

Биологи уверены: от опасных для домашних и диких животных развлечений необходимо отказаться.