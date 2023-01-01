В Тверской области спасатели МЧС спасли собаку из полыньи

Сотрудник МЧС ползёт к месту, где собака провалилась под лёд. Фото: VK/ ПСЧ-11 г.Кимры

1 января в Кимрах под лед Волги провалилась собака. Пес не мог самостоятельно выбраться и постепенно замерзал в ледяной воде. Кто-то из местных жителей вызвал спасателей. И они помогли.

«На помощь собаке пришли спасатели из ПСЧ №11. По льду добрались до полыньи и достали испуганное, замёрзшее животное», — рассказывают подробности спасательной операции в ГУ МЧС России по Тверской области.

Операцию спасения сняли на фото, и разместили в сообществе пожарной части в соцсетях. На фото видно, как спасатель со страховочным тросом осторожно дополз до пса по тонкому льду и достал из проруби.

Пес отогрелся, поблагодарил спасателей и убежал. Он оказался бездомным. Остаётся надеяться, что в такую переделку он в эту новогоднюю пору больше не попадёт.

Начало пути. Фото: VK/ ПСЧ-11г.Кимры