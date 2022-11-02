В Твери возводят подземный этаж будущего комплекса детской областной больницы

На стройке ДОКБ кипят работы.
Фото: ПТО
2 ноября губернатор Игорь Руденя осмотрел стройплощадку детской областной клинической больницы в Заволжье Твери, а заодно провел там провел выездное совещание. Обсуждались вопросы, связанные с ходом строительства.
На объекте полностью завершено устройство монолитной плиты фундамента, установка свай. Продолжается возведение несущих конструкций подземного этажа.
С открытием нового комплекса ДОКБ в Твери запланировано создать медицинский кластер, который объединит перинатальный центр, областную клиническую больницу, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета и собственно саму детскую больницу.
В соответствии с проектной документацией новая ДОКБ рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений пациентов в год, - напомнила пресс-служба областного правительства. - Здесь запланировано открытие 17 отделений, в том числе онкогематологического и офтальмологического, потребность в которых испытывает регион.
Первый камень под будущий комплекс ДОКБ был заложен в июне 2020 года. За строительство больницы отвечает дочерняя организация госкорпорации «Ростех» - компания «РТ-СоцСтрой».
Мартовский репортаж "КП"-Тверь" со стройплощадки можно посмотреть далее по ссылке.
Губернатор провел выездное совещание по вопросам строительства ДОКБ.
Фото: ПТО
Вид на стройплощадку.
Фото: ПТО