В Твери скоро начнут делать фундамент областной детской больницы

Проект ДОКБ. Фото: ПТО

Областное правительство сообщает, что на строительной площадке будущего комплекса ДОКБ скоро начнутся земляные работы, специалисты приступят к возведению свайного фундамента. Кроме того, уже подписаны договоры технического присоединения к инженерным сетям.

За строительство больницы отвечает «Ростех», а вернее дочерняя организация Госкорпорации — компания «РТ-СоцСтрой».

Новый комплекс областной детской больницы должны возвести за три года. 15 июня губернатор Игорь Руденя и глава Госкопорации Ростех Сергей Чемезов заложили первый камень в ознаменование начала процесса.

- Новое учреждение спроектировано при участии лучших специалистов-практиков, в том числе тех, которые работают в действующей больнице, а также исходя из мнений лучших практикующих врачей Москвы, Твери и области, – отметил тогда Игорь Руденя.

10 августа губернатор еще раз обсудил детали строительства с руководством госкорпорации.

Здание ДОКБ спроектировано в виде двух шестиэтажных (включая один подземный уровень) корпусов, соединенных тремя галереями.

Больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. Здесь будет 17 отделений.

На создание новой клиники из федерального бюджета выделено более 4,6 млрд рублей, из регионального – порядка 1,2 млрд рублей.