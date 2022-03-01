Компанию оштрафовали на 45 000 рублей за открытый люк, в который провалился мальчик в Тверской области

Расследование уголовного дела продолжается Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области должностное и юридическое лицо МУП ГТ "Водоконал-Сервис" в Торопце привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 45 000 рублей за открытый люк. Проверку провела прокуратура.

27 января в канализационный колодец провалился ребенок. Семилетний мальчик просидел в колодце всю ночь и был обнаружен живым утром следующего дня.

- Установлено, что несовершеннолетний упал в смотровой канализационный колодец по причине неисправности люка, - сообщили в ведомстве.

Также прокуратурой Торопецкого района директору МУП ГТ "Водоканал-Сервис" внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

По факту ЧП первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Ход расследования находится на контроле прокуратуры.