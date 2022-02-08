После падения мальчика в люк на коммунальное предприятие завели уголовное дело в Тверской области

Ребенок провалился в открытый люк Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователем Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту падения ребенка в канализационный люк. ЧП произошло в Торопце 27 января.

Семилетний мальчик по пути из продуктового магазина провалился в канализационный люк, расположенный в пяти метрах от дома по улице Советской. Ребенка искали до утра следующего дня. Были огранизованы масштабные поиски с привлечением правоохранительных органов, волонтеров, местных жителей, кинологов. Мальчик провел в люке около 12 часов и был найден живым.

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Органами предварительного следствия изъята крышка канализационного люка, на которой отсутствует одно из двух фиксирующих креплений. Установлено, что имущество находится на балансе ресурсоснабжающей организации по водопотреблению и водоотведению МУП ГТ "Водоканал-Сервис".

- Организован комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех причин и условий, способствовавших произошедшему. В рамках расследования уголовного дела следователями изъята документация в муниципальном унитарном предприятии, имеющая значение для следствия. В ходе расследования действиям (бездействию) лиц, ответственных за надлежащее содержание и обслуживание колодцев сетей водоснабжения на данном участке, будет дана правовая оценка, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Расследование уголовного дела продолжается.