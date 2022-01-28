Пропавший в Тверской области мальчик найден живым в коммунальном колодце

Мальчик пропал, после того, как вышел из местного магазина. Фото: VK/"Подслушано Торопец"

Вечером, 27 января, в тверских соцсетях появилась тревожная новость - в Торопце - районном центре Тверской области, вечером пошел в магазин и пропал семилетний мальчик Миша (имя изменено).

На его поиски тут же бросились правоохранительные органы, волонтеры поискового отряда «Сова», и, конечно, просто местные жители. После ночи тревожных поисков мальчика нашли. Он жив.

Об этом уже официально сообщили и поисковики отряда «Сова», и детский омбудсмен Тверской области Лариса Мосолыгина, которая также следила за этой историей, и правоохранительные органы.

Торопец - город небольшой. И внезапное бесследное исчезновение ребенка наводила на плохие мысли - случилась какая-то беда. Вдруг там объявился маньяк или мальчик пошел к местному незамерзающему озеру с лебедями?..

По горячим следам нам удалось узнать у осведомлённых местных жителей, пожелавших остаться анонимными, что мальчик провалился в неплотно закрытый люк коммунального колодца, причём - рядом с детсадом!

Колодец рядом с домом осматривают следователи. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

К счастью, мальчика нашли, достали, обогрели. Информация о том, травмирован ли он, уточняется.

Как нам сообщили местные жители, это один из трёх детей, которых воспитывает мать-одиночка.

В тот день, 27 января, мальчик был у своей тети и пошел за фруктами в находящийся рядом с домом родственницы магазинчик. А когда вышел из него, решил прогуляться до расположенного неподалеку возле многоквартирных домов детского садика. Рядом с ним он встал на люк колодца. Тот оказался не плотно закрытым, чуть провернулся и мальчик провалился туда. После чего люк опять прикрыл колодец.

Повезло, что колодец был сухой. Мальчик провел внутри часть вечера и всю ночь. По нашим расчетам, свыше 12 часов, как минимум. К счастью, он был тепло одет и при нём были те самые, купленные фрукты. А ещё погода в Торопце выдалась не очень морозная — ночью было всего около одного-двух градусов ниже нуля.

Почему рядом с детсадом находится приоткрытый люк, вопрос к местным коммунальным службам.

Прокурор Тверской области Сергей Лежниковым поручил организовать проверку по данному факту.

- Будет дана оценка работе служб ЖКХ, муниципального органа, а также законных представителей и органов профилактики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - уточнила пресс-служба областной прокуратуры.

Обстоятельства по этому инциденту также устанавливаются следователем Следственного комитета.