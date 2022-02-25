В Твери изымают земельный участок и помещения расселённого дома №122 Двора Пролетарки

Участок под домом и помещения изымают для муниципальных нужд. Фото: Администрация Твери

Администрация Твери опубликовала постановление об изъятии земельного участка и жилых помещений дома №122 Двора Пролетарки для муниципальных нужд. Речь об одном из домов Морозовских казарм, который пострадал от большого пожара в конце 2019 года. Позже были приняты решения о расселении дома вместе с ещё несколькими аварийными домами, а также реновации Морозовского городка.

Согласно тексту постановления изъятию подлежит участок во Дворе Пролетарки у дома 122 (кадастровый номер участка 69:40:0300086:40), площадью 3161,1 кв. м, а также следующие помещения дома 122:

- комнату № 4 с кадастровым номером 69:40:0300086:303, площадью 16,6 кв.м;

- комнату № 9 с кадастровым номером 69:40:0300086:462, площадью 16,7 кв.м;

- комнату № 10 с кадастровым номером 69:40:0300086:463, площадью 16,5 кв.м;

- комнату № 23 с кадастровым номером 69:40:0300086:285, площадью 27,7 кв.м;

- жилое помещение (комната) № 51 с кадастровым номером 69:40:0300086:286, площадью 15,9 кв.м;

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:288, площадью 21,1 кв.м;

- жилое помещение (комната) № 39 с кадастровым номером 69:40:0300086:287, площадью 17,9 кв.м;

- жилое помещение (комната) № 55 с кадастровым номером 69:40:0300086:295, площадью 18,1 кв.м;

- комнату № 56 с кадастровым номером 69:40:0300086:289, площадью 18 кв.м;

- жилое помещение (комната) № 57 с кадастровым номером 69:40:0300086:293, площадью 23,6 кв.м;

- жилое помещение (комната) № 81 с кадастровым номером 69:40:0300086:294, площадью 16,5 кв.м;

- жилое помещение (комната) № 58 с кадастровым номером 69:40:0300086:300, площадью 22,4 кв.м;

- жилое помещение (комната) № 59 с кадастровым номером 69:40:0300086:301, площадью 18,7 кв.м;

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:638, площадью 28,3 кв.м;

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:645, площадью 16,9 кв.м; - комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:291, площадью 24,6 кв.м;

- жилое помещение (комната) № 63 с кадастровым номером 69:40:0300086:297, площадью 28,2 кв.м;

- жилое помещение (комната) № 69 с кадастровым номером 69:40:0300086:298, площадью 19,4 кв.м;

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:296, площадью 22,2 кв.м;

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:299, площадью 22,8 кв.м;

- жилое помещение (комната) № 72 с кадастровым номером 69:40:0300086:290, площадью 23,4 кв.м;

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:292, площадью 22 кв.м;

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:633, площадью 18,8 кв.м.