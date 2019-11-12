2019-11-12T20:52:02+03:00
Происшествия

Жителей сгоревшего дома во Дворе Пролетарки разместят в гостиницах

Пожар в Морозовских казармах потушен
Ольга ТРОФИМОВА
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Из горящего дома эвакуировали 35 человек Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиИз горящего дома эвакуировали 35 человек Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Страшный пожар разгорелся днем, 12 ноября, в доме №122 во Дворе Пролетарки, в Твери. Сообщение о нем поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 15:17. На место ЧП убыли первые пожарные расчеты.

Из полыхающего дома, со второго и третьего этажей с помощью автолестницы начали эвакуировать жильцов. Всего из здания вывели 35 человек. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Тверской области, погибших и пострадавших нет.

Пожар тушили более 60 человек и 19 единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Пожар тушили более 60 человек и 19 единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Вместе с людьми спасатели вывели из дома собаку и кота. Котик находился на третьем этаже и надышался угарным газом, но его удалось реанимировать. Спас животное старший лейтенант внутренней службы, заместитель начальника специализированной пожарно-спасательной части Тверской области Андрей Мейстер. Сообщается, что нашлась и хозяйка животного - одна из эвакуированных жительниц дома, которая забрала его и повезла в ветеринарную клинику.

Спасатели вытащили из дома кота, животное удалось спасти Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Спасатели вытащили из дома кота, животное удалось спасти Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Дом выгорел полностью. Площадь повреждения составила 100 кв. метров, в строении прогорели и обвалились деревянные перекрытия.

Известно, что пожар начался в нежилой части здания. На его тушение у спасателей ушло почти три часа - полная ликвидация была объявлена в 18:06. От МЧС привлекалось 60 человек и 19 единиц техники.

На месте ЧП дежурили бригады "скорой помощи" Фото: пресс-служба администрации Твери

На месте ЧП дежурили бригады "скорой помощи" Фото: пресс-служба администрации Твери

Материальный ущерб и предварительная причина пожара устанавливаются.

На месте пожара от администрации Твери находится автобус для обогрева эвакуированных граждан.

О происшествии был незамедлительно проинформирован губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона поручил руководителям ГУ МЧС России по Тверской области, Министерств здравоохранения и социальной защиты населения Тверской области, администрации Твери оказать всю необходимую помощь людям, проживающим в квартирах, поврежденных огнем. В частности – определить временные пункты для их размещения.

Огонь повредил 100 кв. метров помещения Фото: пресс-служба администрации Твери

Огонь повредил 100 кв. метров помещения Фото: пресс-служба администрации Твери

На месте ЧП глава Твери Алексей Огоньков провел совещание с руководителями структурных подразделений администрации города и Пролетарского района, на котором было принято решение разместить погорельцев в гостиницах города. Прорабатывается вопрос обеспечения нуждающихся жильцов, чье имущество пострадало от огня, продуктами и предметами личной гигиены.

На месте ЧП глава Твери Алексей Огоньков провел совещание с руководителями структурных подразделений Фото: пресс-служба администрации Твери

На месте ЧП глава Твери Алексей Огоньков провел совещание с руководителями структурных подразделений Фото: пресс-служба администрации Твери

- После ликвидации пожара будет проведено обследование помещений и выявлен объем необходимых ремонтных работ. С 12 ноября на объекте будет организовано дежурство представителей управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, - сообщили в администрации Твери.

Пожар тушили около трех часов Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Пожар тушили около трех часов Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Погибших и пострадавших нет Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Погибших и пострадавших нет Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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