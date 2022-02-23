Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 февраля 2022 15:26

Победивший рак спортсмен из Твери тренируется перед стартом 700-километрового ультрамарафона по Байкалу

Артём Алискеров планирует начать марафон 1 марта
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тренировка перед марафоном. Фото: vk.com/alliskerov

Тренировка перед марафоном. Фото: vk.com/alliskerov

Артём Алискеров, наш земляк, марафонец, который победил рак крови после почти трёх лет борьбы, находится сейчас в Иркутской области. Спортсмен готовится пробежать по льду Байкала 700-километровый ультрамарафон и тем самым привлечь внимание к проблеме донорства костного мозга.

До старта марафона остаётся совсем немного, Артём планировал начать его 1 марта. Сейчас он акклиматизировался и тренируется: делает броски по 10 километров. Начать марафон спортсмен планирует в Култуке, а финишировать в Нижнеангарске.

Артёму остаётся пожелать удачи: бежать по ледяному озеру нелегко, там ветер и бездорожье. Если всё сложится хорошо, марафон будет непрерывным, без выходных дней. По условиям проекта даже сходить со льда Артём не будет, ночевать планирует там же, в палатке.