Победивший рак спортсмен из Твери тренируется перед стартом 700-километрового ультрамарафона по Байкалу

Тренировка перед марафоном. Фото: vk.com/alliskerov

Артём Алискеров, наш земляк, марафонец, который победил рак крови после почти трёх лет борьбы, находится сейчас в Иркутской области. Спортсмен готовится пробежать по льду Байкала 700-километровый ультрамарафон и тем самым привлечь внимание к проблеме донорства костного мозга.

До старта марафона остаётся совсем немного, Артём планировал начать его 1 марта. Сейчас он акклиматизировался и тренируется: делает броски по 10 километров. Начать марафон спортсмен планирует в Култуке, а финишировать в Нижнеангарске.

Артёму остаётся пожелать удачи: бежать по ледяному озеру нелегко, там ветер и бездорожье. Если всё сложится хорошо, марафон будет непрерывным, без выходных дней. По условиям проекта даже сходить со льда Артём не будет, ночевать планирует там же, в палатке.