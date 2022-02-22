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Общество22 февраля 2022 9:15

50 пар решили пожениться в Твери в красивую дату 22 февраля 2022 года

Расписывать молодожёнов будут до самого вечера
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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22 февраля для регистрации браков во Дворце бракосочетания работают сразу два зала.

22 февраля для регистрации браков во Дворце бракосочетания работают сразу два зала.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

22 февраля 2022 года - дата уникальная, "зеркальная" (22.02.2022). Этот необычный день станет щедрым на свадьбы - только в областном Дворце бракосочетания в Твери сегодня распишут 50 пар.

Всего же в Тверской области узами брака 22 февраля 2022 года соединят себя 111 пар. Несмотря на то что 22 февраля - вторник, свадеб сегодня в разы больше, чем в "обычные" дни. Молодым пошли навстречу - записали всех, кто успел подать заявления в законный срок. В областном Дворце ЗАГС сегодня работают два зала. Расписывать молодожёнов будут до самого вечера - до 19:40.

В целом на февраль 2022-го на регистрацию брака во Дворце бракосочетания было принято более 200 заявлений. Ещё один небольшой свадебный бум случился 2 февраля (дата тоже почти "красивая" - 02.02.2022). В этот день расписались 22 пары.

А в Твери, напомним, счастливо живёт семья, чья история началась в день и час старта легендарной Олимпиады-80. Читайте об этом подробнее на нашем сайте.