Эту дату не забыть: пара из Твери расписалась в день и час начала Олимпиады-80 в Москве

Вот уже 42 года Людмила и Алексей любят и поддерживают друг друга. Фото: Из архива семьи Зверевых.

В магию чисел и определённых календарных дат сегодня верят многие. Красивая зеркальная дата - 22.02.2022 - спровоцировала настоящий свадебный бум. 111 пар подали заявления в ЗАГСы Тверской области на этот день. 50 из них будут расписываться в Твери, в областном ЗАГСе.

Другим - не до свадеб. Вот уже две недели, сжимая от напряжения кулаки, болельщики следят за событиями Олимпиады в Пекине. Наверное, многие из них тоже верят в приметы, как, кстати, и спортсмены.

А в Твери между тем живёт пара, удачу которой принесла дата начала Олимпийских игр. Легендарная Олимпиада-80, которая впервые прошла на территории Советского Союза, началась ровно в 16 часов по московскому времени 19 июля 1980 года. Именно в этот день и даже в этот самый час в Калининском ЗАГСе на Чайковского расписалась одна молодая пара.

Два года назад супруги, расписавшиеся в день начала Олимпиады, отпраздновали рубиновую свадьбу. Фото: Из архива семьи Зверевых.

ОЛИМПИЙСКАЯ СВАДЬБА

Это были коренные калининцы Людмила и Алексей Зверевы. Людмиле был 21 год, а Алексею на следующий день исполнялось 25.

- Мы были молодые… Впервые в Советском Союзе должна была пройти Олимпиада. Была гордость, было интересно! Мы уже собирались расписываться и решили: почему бы не попробовать именно в этот день и в это время? - вспоминает Людмила. - За три месяца до старта Олимпийских игр пошли в ЗАГС и спокойно подали заявление.

Тогда ажиотажа вокруг интересных дат не было. Заявление у молодых приняли без проблем. Людмила и Алексей и сами особого смысла своему решению не придавали.

- Я предложила - он согласился. «Давай, - говорит, - будет интересно», - улыбается Людмила.

Сыграл ли этот необычный день и час свадьбы судьбоносную роль, конечно, никто не скажет. Но то, что жизнь Людмилы и Алексея наполнена интересными совпадениями и победами, - факт.

Свадьба была скромной - только самые близкие. Зато в какой день! Фото: Из архива семьи Зверевых.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ НА СВАДЬБЕ

Судьба свела будущих супругов на свадьбе друзей - прямо как в романтическом кино.

- Как-то так вышло, что почти все друзья у нас к тому времени уже были женаты. Познакомились как раз на свадьбе друзей. Я была свидетельницей, он - свидетелем, - рассказывает Людмила. - И сами мы поженились через год.

Людмила вспоминает, что всё вышло очень просто и быстро. Никакого красивого предложения девушка от будущего супруга не ждала - всё уже как будто было решено само собой:

- Всё было понятно и ясно между нами, ничего не надо было придумывать. Почти сразу решили, что будем расписываться, как только пройдут осень, зима и сессия. А тут как раз Олимпиада.

ДВЕ ЦЕЛИ ОДНИМ УДАРОМ

Что желаннее могло быть для счастливых супругов, чем дети? И у «олимпийской пары» здесь полный комплект наград.

Старшая дочь, Аня, родилась, когда Людмила ещё училась в институте. Когда немного подросла, вдруг стала просить: «Мама, сестрёнку хочу!» Ну а супруг, у которого уже была лапочка-дочка, конечно, просил сына.

- Ну я им двойню и родила! - смеётся Людмила. - Мальчика и девочку - Илью и Юлю. Сразу отстрелялась, все остались довольны.

Семейное фото в 25-й юбилей свадьбы. Фото: Из архива семьи Зверевых.

ВЕРИЛИ, ЧТО ВСЁ НАЛАДИТСЯ

Трудностей, конечно, в жизни было немало. Тяжёлые перестроечные годы, серьёзная болезнь, свалившая родителей мужа, в то время как двойняшкам было всего по полтора года… Приходилось просто разрываться.

- Но мы всегда ждали, что всё наладится, образуется. Хоть и не знали иногда в перестроечные годы, чем детей накормить. Но как-то мы выстояли. И детей выучили, у всех по два образования, - говорит Людмила.

Дети у супругов быстро становились самостоятельными: родители никогда не ограничивали их в свободе выбора. Поддерживали и лишь слегка направляли. Рано начали оставлять одних: другого выхода не было. Людмила работала, муж занимался больными родителями.

- Я детям давала деньги: за квартиру заплатить, в магазин сходить. Потом ещё огород у нас начался - остался после родителей. Все были при деле.

По огороду, кстати, семья тоже бьёт рекорды. Растят черешню, баклажаны, виноград, груши. Всё вызревает - сами удивляются.

СЕКРЕТ ПОБЕД

В магию чисел Людмила особо не верит и не думает, что удачу их семье принёс день свадьбы. Олимпиаду вспоминает с теплотой, но даже сувениров с тех пор не сохранилось. Был пластмассовый олимпийский мишка, да потерялся во время ремонта.

Но годовщину своей особенной свадьбы супруги всегда отмечают. Обычно между собой. А на юбилеи зовут гостей. До того как мир захватила пандемия, успели отпраздновать рубиновую свадьбу - 40 лет.

Сейчас Людмила и Алексей вместе уже 42 года. Они трижды бабушка с дедушкой. Двоих внуков подарила старшая дочь и ещё одного - сын. У всех свои увлечения. Людмила с мужем - заядлые путешественники, объездили Тверскую область, путешествовали по России и Европе.

Но если это не магия чисел, то что же такого особенного было в их браке, что удалось преодолеть все трудности, да ещё так удачно?

- Нужно помогать друг другу, - уверенно отвечает Людмила. - Мужу, когда тяжело было, я помогала. У меня что-то случалось - он мне помогал. Никогда мы воз в разные стороны не тащили.

А ещё у семьи есть девиз, который помогает в сложных ситуациях:

- Всё, что ни делается, - к лучшему. Так супруг всегда говорит, а теперь и дети говорят.

Ну что ж, девиз достойный олимпийцев.