Свет люстр и блеск позолоты: В Твери торжественно открыли областной Дворец бракосочетания

В день открытия Дворца бракосочетания там расписались три пары. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

10 сентября в Твери торжественно открыли новый ЗАГС, а точнее - областной Дворец бракосочетания.

Соединять себя узами Гименея жители Твери и области теперь будут в здании 1958 года постройки в Свободном переулке. Это дом под номером пять, когда-то здесь был автовокзал. Здание в последние годы было немного запущено, но теперь его отремонтировали капитально - внутри и снаружи. Свет хрустальных люстр отражается в светлом мраморе пола, потолочные карнизы с лепниной подпирают колонны с золочёными капителями.

Убранство. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Первый день работы нового ЗАГСа отпраздновали торжественно. Приехал губернатор Тверской области Игорь Руденя. В главном зале пел и танцевал народный ансамбль.

Самыми первыми в новом Дворце узаконили свои отношения три пары, одна из которых специально ехала в Тверь из Конаково.

Участие в торжественной церемонии принял губернатор Игорь Руденя. Фото: ПТО

«Сегодня все молодожёны Тверской области обрели Дворец бракосочетания, где будет проходить одно из самых важных событий в их жизни. Память об этом дне сохранится в семейных альбомах. Здесь будут рождаться новые семьи и новые традиции», - подчеркнул глава региона.

В новом ЗАГСе три этажа. Там будут работать 27 кабинетов для предоставления государственных услуг. Залов для торжеств четыре. В трёх из них будут сочетать браком, ещё в одном – торжественно регистрировать новорождённых и чествовать юбиляров семейной жизни. Что очень важно - здание оборудовано для комфорта маломобильных граждан.

НА ЗАМЕТКУ

Сейчас в ЗАГСе Тверской области можно получить 12 государственных услуг. Проведена цифровизация – в электронный формат с бумаги переведено более 6,5 млн записей актов гражданского состояния за период с 1926 по 2018 годы. В 2020 году в ЗАГСе Тверской области зарегистрировано более 6400 браков и более 10 200 новорождённых.