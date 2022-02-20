Спасенные медвежата Чук и Гек пытаются встать на ноги в Тверской области

У этих косолапиков еще и глазки не открылись. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот/скрин из видео

Радостной новостью поделился Центр спасения медвежат-сирот, который находится в Торопецком районе Тверской области. Доставленные туда 9 февраля медвежата-младенцы крепнут, и их состояние уже не вызывает таких серьезных опасений, как неделю назад. Центр в своем паблике даже выложил видео, как они возятся и пытаются встать на ноги.

Напомним, что этих медвежат передали в тверской Центр сотрудники департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области. Их обнаружили в покинутой медведицей берлоге в одном из лесов этого региона.

По словам людей, нашедших медвежат, рядом с берлогой упала большая осина, что и могло напугать медведицу и заставить ее покинуть берлогу. Через некоторое время госинспектор департамента выяснил, что она залегла досыпать положенное ей время в другом месте. Медвежат нельзя было оставлять в берлоге - они бы погибли.

Сотрудники Центра по спасению-медвежат-сирот сообщали, что малышам всего около трех недель (сейчас уже больше соотвественно) и весили они чуть больше1,4 килограмма каждый. У них еще и глаза не открылись.

Однако за время пребывания в Центре мелкие косолапые «увеличились» в полтора раза. им и имена уже дали. Того, что с белыми пятнышки на шее, назвали Чук. А того, у кого целый "воротник", Геком.

- Двойняшки требуют подавать завтрак/второй завтрак/обед/полдник/ужин/второй ужин/ночной перекус/ранний завтрак все еще каждые три с половиной часа. Сейчас малыши за кормление съедают уже по 100 мл специальной молочной смеси (начинали с 40 мл) - аппетит у них замечательный, несравнимо с первыми днями! Медвежата уже пытаются вставать на лапы и даже играть друг с другом. Но ни то, ни другое у них пока толком не получается: неуклюжие лапы еще не способны удержать их большие попы и пухлые животики, да и играть долго не получается – они просто засыпают сладким младенческим сном, - написано в паблике Центра.

Напомним, что в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области маленьких косолапых не просто выхаживают и растят, но еще по уникальной разработанной "медвежьим папой" Валентином Пажетновым методике (Центр является его детищем) готовят к возвращению в дикую природу.

Каким был уникальный учёный-биолог и просто замечательнейший добрый человек Валентин Пажетнов, читайте в статье "КП"-Тверь" здесь.