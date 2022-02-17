Капремонт бассейна в СК «Пролетарка» планируется начать этой весной

Бассейн закрыт с 2019 года. Фото: ПТО

17 февраля на заседании областного правительства решено включить в Адресную программу капремонта недвижимого государственного имущества ряд соцобъектов, в том числе бассейн спорткомплекса «Пролетарка» в Твери.

Он был закрыт в 2019 году из-за аварийного состояния.

На капремонт бассейна выделят из областного бюджета свыше 50,5 млн рублей. Проектно-сметная документация уже разработана.

Запланировано отремонтировать балки, плиты покрытий и кровлю, заменить двери и окна, обновить входную группу и фасад здания, установить пожарную сигнализацию и камеры видеонаблюдения.

Кроме того, будет проведен ремонт внутренней отделки самого бассейна, холлов, раздевалок, коридоров, лестничных клеток, санкабинок и душевых.

ПО информации от областного правительства, работы планируется начать весной, предстоит определить подрядчика.

Напомним, что в июле прошлого года в СК «Пролетарка» побывал губернатор Игорь Руденя. Глава региона тогда осмотрел и бассейн. В том же июле областное правительство объявило, что его ждет ремонт. Изначально работы планировалось начать в 2021-м, но сроки сдвинулись.