В Твери отремонтируют бассейн «Пролетарка»

Спорткомплекс с бассейном расположен в красивом старинном здании.
Фото: ПТО
Бассейн «Пролетарка» в Твери ждет капремонт, на который направлено свыше 50,5 млн рублей. Вопрос обсуждался на заседании бюджетной комиссии региона во главе с губернатором Игорем Руденей.
Бассейн спорткомплекса «Пролетарка» пятью 25-метровыми дорожками был закрыт в 2019 году из-за аварийного состояния. В 2020-м разработана проектно-сметная документация по капремонту здания.
Запланирован большой блок работ. Их начнут в этом году, а завершить планируют в 2022-м.
После проведения ремонта заниматься в бассейне ежегодно смогут более 158 тысяч человек.
1 июля губернатора побывал в старинном спорткомплексе Пролетарского района.
Работы по ремонту бассейна начнут в этом году.
Фото: ПТО
1 июля в спорткомплексе побывал губернатор с новым руководителем областного спорткомитета
Фото: ПТО