В Твери отремонтируют бассейн «Пролетарка»

Спорткомплекс с бассейном расположен в красивом старинном здании. Фото: ПТО

Бассейн «Пролетарка» в Твери ждет капремонт, на который направлено свыше 50,5 млн рублей. Вопрос обсуждался на заседании бюджетной комиссии региона во главе с губернатором Игорем Руденей.

Бассейн спорткомплекса «Пролетарка» пятью 25-метровыми дорожками был закрыт в 2019 году из-за аварийного состояния. В 2020-м разработана проектно-сметная документация по капремонту здания.

Запланирован большой блок работ. Их начнут в этом году, а завершить планируют в 2022-м.

После проведения ремонта заниматься в бассейне ежегодно смогут более 158 тысяч человек.

1 июля губернатора побывал в старинном спорткомплексе Пролетарского района.

Работы по ремонту бассейна начнут в этом году. Фото: ПТО