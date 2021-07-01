Игорь Руденя осмотрел центр по видам гребли и бассейн "Пролетарка" в Твери

Игорь Руденя осмотрел ход строительства и ремонт спортобъектов в Твери Фото: ПТО

1 июля губернатор Игорь Руденя ознакомился с ходом строительства спортивного центра по видам гребли и капитального ремонта бассейна "Пролетарка".

Центр возводят наберегу Волги у Борисоглебской пристани на базе СДЮСШОР по видам гребли имени Олимпийской чемпионки Антонины Серединой. На объекте выполняется устройство внутриплощадочных сетей, монтаж металлического каркаса здания, берегоукрепление, завершено устройство фундамента.

Бассейн "Пролетарка" сейчас закрыт на ремонт. Объект ждет капитальная переделка. Работы планируется завершить в 2022 году.

Игорь Руденя поручил внести в проект ряд дополнений, касающихся ремонта инженерных систем.

Также губернатор посетил спортивный комплекс "Пролетарка", где проводятся занятия по борьбе, художественной гимнастике и боксу, осмотрел спортзалы, тренажерный зал и другие помещения, поручил представить предложения по капитальному ремонту и этого спортивного сооружения.

- Принято решение о полной реконструкции комплекса. Там отсутствует система вентиляции, которая необходима для нормальной работы современного спортивного комплекса. В планах благоустройство территории, потому что Двор Пролетарки - это историческое место, которое должно радовать жителей своей функциональностью и видами, - прокомментировал глава региона.