Игорь Руденя побывал на стройплощадке Западного моста через Волгу в Твери

Вид на площадку подготовительных работ сверху. Фото: ПТО

9 февраля в Твери губернатор Игорь Руденя проинспектировал место подготовительных работ перед строительством Западного моста рядом с железнодорожной переправой через Волгу. Участие в поездке приняли депутаты Государственной Думы РФ Владимир Васильев и Сергей Веремеенко, представители АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», структур ОАО «РЖД».

При осмотре площадки губернатор подчеркнул - важно досконально продумать вопросы безопасности на объекте, предусмотреть возможность прохождения судов под мостом, обеспечить шумозащитные ограждения возле жилого фонда.

Губернатор (в центре) - на стройплощадке. Фото: ПТО

- Это масштабный, беспрецедентный проект для города Твери, - отметил там же на совещании Игорь Руденя. - Он включает в себя строительство моста через Волгу, модернизацию железнодорожного путепровода на Комсомольской площади и реконструкцию моста по Санкт-Петербургскому шоссе. Дополнительным проектом станет строительство подъездной дороги и путепровода в районе улицы Фрунзе. Там также планируем обустроить пешеходную дорожку для жителей микрорайона, ведущую на другую сторону железнодорожных путей.

Отдельно на совещании было рассмотрено обустройство развязки в районе улицы Фрунзе. Там, как и сказал губернатор, запланировано создать путепровод.

Сейчас на объекте задействовано свыше 10 единиц техники, начинается обустройство подходов к мосту. В конце февраля запланирован старт бурения свай.

По проекту Западный мост в Твери будет шестиполосным длиной в почти 3 км (подробнее о параметрах моста - в материале "КП"-Тверь"). .

Региону на 2021-2024 годы из федерального бюджета на эти цели выделено 11,2 млрд рублей.

В начале декабря 2021 года заключен госконтракт на выполнение работ с ООО «Дорожная строительная компания» из Тверской области. Эта компания, к примеру, была задействована при строительстве Крымского моста и объектов в Сочи.

Для решения возникающих в ходе строительства вопросов создан оперштаб с участием проектировщиков, подрядчиков, компании «Российские железные дороги».

Добавим, что в январе на месте подготовительных работ побывал корреспондент "КП"-Тверь". Читайте репортаж (с видео) здесь.