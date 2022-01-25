А затем - Горбатый! На месте строительства Западного моста в Твери начались земляные работы

На площадке - техника и кучи земли. Фото: Александр ЖМУЛИН

Недавно мы писали о том, что в Твери, около Комсомольской площади, на повороте к Волге появился желтый штендер, возвещающий о строительстве Западного моста. 25 января корреспондент «КП»-Тверь» побывал на месте, где начались подготовительные земляные работы перед сооружением этого самого долгожданного объекта.

Они ведутся на берегу рядом с железнодорожным мостом через Волгу (выше по течению) на левом берегу в районе станции Дорошиха в Заволжье.

Мы с нашим водителем на редакционной машине отправились посмотреть, что там происходит.

На стройплощадке - затишье. Фото: Александр ЖМУЛИН

Поехали по Петербургскому шоссе. За Горбатым мостом свернули на улицу Екатерины Бакуниной, что вдоль Октябрьской железной дороги идёт в новый микрорайон, и, проехав мимо установленного жёлтого штендера, сообщающего о строительстве Западного моста, выехали на место. Еще по дороге обратили внимание на срубленные рядом с обочиной сосны - свидетельство большой стройки.

Штендер по пути в стройплощадке. Фото: Александр ЖМУЛИН

Уже издали видны большие кучи земли, характерные для любой стройки бытовки, рядом - синяя пластиковая кабинка туалета, непременный атрибут длительного строительства. Ближе к железной дороге и мосту - несколько машин спецтехники с ковшами, подъемниками. У реки, возле кучи земли, вяло тарахтел экскаватор, но через пару минут тоже был заглушен. Мы попали в промежуток затишья между работами.

Техника и два рабочих. Фото: Александр ЖМУЛИН

На пустынной площадке возле бытовок я встретил двоих рабочих в характерных спецовках. Они о чем-то разговаривали. Мне же сказали, что подробности лучше узнать у начальства:

- Вон то белое помещение видите? Туда идите.

- А сколько вы тут дней уже работаете?

- Да несколько дней, где-то неделю, может, - расплывчато ответил один из работяг.

Бытовка и синий биотулет. Фото: Александр ЖМУЛИН

В белой большой бытовке сидели трое мужчин. Судя по всему - из начальников, представляться они, правда, отказались. Сказали, что главный на объекте указан на штендере по пути.

- Некий С. С. Мясов, да?

- Да, он.

- А какая у него должность?

- Техдиректор.

Тех ли он директор или этих, не знаем, но то, что инициалы Сергея Сергеевича Мясова, технического директора компании, которая строит Западный мост, размещены на штендере, что-то да значит.

- А сколько будут длиться подготовительные работы? - поинтересовался я у начальников.

- Сроки мы не обговариваем пока, - среагировал один из мужчин.

Другой пояснил, что «еще не все земли отведены железной дорогой для работ здесь».

Я поинтересовался судьбой желтого одноэтажного строения прямо по курсу строительства моста на другом берегу Волги.

- Это здание водокачки. Его снесут, - после небольшой паузы все-таки ответил один из мужчин.

Желтое здание на том берегу, похоже, снесут. Фото: Александр ЖМУЛИН

Я выяснил также, что всего в работах пока задействовано около 20 специалистов.

Напомним, что зарегистрированная в Кесовой Горе фирма «Дорожная строительная компания» была отобрана по конкурсу на строительство Западного моста в ноябре 2021 года. Впрочем, вариантов не было: кроме нее, на конкурс никто не заявился. Фирма имеет 30-летнюю историю и была задействована при строительстве Крымского моста.

Свежий пешеходный мост через Тьмаку, что рядом со стадионом «Химик» в Твери, тоже ее объект.

Что касается Западного моста, то, согласно контракту, все запланированные в проекте работы должны быть завершены в ноябре 2025 года. Причем непосредственно само мостовое сооружение с шестью полосами предполагается сдать в 2024 году.

Проект также включает в себя реконструкцию так называемого Горбатого моста через Октябрьскую железную дорогу в Заволжье и железнодорожного путепровода на Комсомольской площади в Пролетарском районе.

Направление строительства моста.

Помимо этого предусмотрено строительство развязок и удобных выездов на трассы М-10 и М-11.

Как известно, в целом на реализацию масштабного проекта выделено 13,4 млрд рублей.

В общем, в ближайшие годы нам предстоят большие, эпохальные стройки: уже строится детская областная больница (за перинатальным центром), началось строительство Западного моста, а затем очередь за развязкой на Комсомольской площади и Горбатым мостом!